Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 9 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

İnşaatı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, binaların hem depreme hem de soğuğa dayanıklı olarak yapıldığını söyledi. Karlıova fay hattı üzerinde olan Çat ilçesinde sık sık depremlerin yaşandığını belirten Karslı, "Yaşanacak bir depremde konutların daha sağlam olması için Cumhurbaşkanlığı kararıyla çelik konstrüksiyonlu binalar yapılıyor. Binalar, vatandaşlarımızın güvenli olarak yaşayabilecekleri her türlü konfor düşünülerek inşa ediliyor" diye konuştu.



Projesini TOKİ’nin yaptığı konutların duvarlarının cam yünü denilen ısı yalıtımıyla kaplandığını ifade eden Karslı, "Binanın hem iç hem de dış cephedeki duvarları, tavanları tamamen ısı yalıtımıyla kaplanmış durumda. Bazen bina duvarlarının ince olduğuna dair şikayetleri oluyor vatandaşların. O kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti firmaları tarafından Sibirya’ya dahi uygulanmış. Dolayısıyla ’kışın soğuk olur’ algısı doğru değil. Çünkü her türlü dış mantolamanın yanı sıra temelde dahi hem su yalıtımı hem ısı yalıtımı yapılmış durumdadır. Bu uygulama Türkiye’nin birçok bölgesinde daha başlamamış bile değildir. İlk olarak yöremizde uygulanıyor. Bu da devletimizin milletimize vermiş olduğu önemi gösteriyor" dedi.