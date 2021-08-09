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Haber Giriş: 09 Ağustos 2021 - 07:13 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 9 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 9 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...

2SON DEPREMLER 9 AĞUSTOS 2021

SON DEPREMLER 9 AĞUSTOS 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:14:49 36.1585 26.9372 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:51:25 36.1645 29.1645 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:47:00 36.3978 27.0845 2.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:42:06 36.4007 27.1173 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:10:32 36.3095 26.9862 8.1 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
04:49:43 36.4498 27.1603 4.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:28:45 36.1757 27.1185 20.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:25:54 36.3635 26.9795 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
04:09:06 39.3472 39.2380 5.0 -.- 2.2 -.- KONAKLAR-OVACIK (TUNCELI)
03:00:54 37.6838 32.0100 6.1 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-SEYDISEHIR (KONYA)
01:57:35 37.8153 26.6405 10.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:53:25 35.0865 23.4745 30.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:37:17 36.3492 27.1167 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:33:07 36.2330 27.0403 4.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
00:06:12 39.1030 40.1725 1.2 -.- 2.3 -.- CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
00:01:18 36.4352 27.1562 9.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİNGÖL’de geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Erzurum’un Çat ilçesinde 45 mahalle, 33 mezrada ev ve ahırlar yıkıldı. Depremde evleri yıkılanlar için çelik konstrüksiyonlkonutlar inşa ediliyor. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Karlıova fay hattındaki ilçede 2 yılda bir deprem yaşandığı için çelik konstrüksiyonlu konut yapımı kararı alındığını, her türlü izolasyonu yapılan evlerin Sibirya soğuklarına bile dayanıklı olacaklarını söyledi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde geçen yıl 14 Haziran’da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum’un Çat ilçesine bağlı mahallelerde hasara yol açtı. Yapılan incelemelerde 45 mahalle ve 33 mezrada ev ve ahırların yıkıldığı tespit edilen bölgeye 622 konut ve 443 ahır yapılması kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konut projesinin ilk etabını oluşturan 282 konutun ihalesi yapılıp, geçen ay temeli atıldı. Kamulaştırılan alanlara önce su ve ısı yalıtımına uygun olarak atılan temellerin üzerine çelik konstrüksiyonların montesi devam ediyor. Kasım ayında tamamlanması planlanan konutların soğuklar başlamadan teslim edilmesi için de çalışmalara hız verildi.

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İnşaatı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, binaların hem depreme hem de soğuğa dayanıklı olarak yapıldığını söyledi. Karlıova fay hattı üzerinde olan Çat ilçesinde sık sık depremlerin yaşandığını belirten Karslı, "Yaşanacak bir depremde konutların daha sağlam olması için Cumhurbaşkanlığı kararıyla çelik konstrüksiyonlu binalar yapılıyor. Binalar, vatandaşlarımızın güvenli olarak yaşayabilecekleri her türlü konfor düşünülerek inşa ediliyor" diye konuştu.

Projesini TOKİ’nin yaptığı konutların duvarlarının cam yünü denilen ısı yalıtımıyla kaplandığını ifade eden Karslı, "Binanın hem iç hem de dış cephedeki duvarları, tavanları tamamen ısı yalıtımıyla kaplanmış durumda. Bazen bina duvarlarının ince olduğuna dair şikayetleri oluyor vatandaşların. O kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti firmaları tarafından Sibirya’ya dahi uygulanmış. Dolayısıyla ’kışın soğuk olur’ algısı doğru değil. Çünkü her türlü dış mantolamanın yanı sıra temelde dahi hem su yalıtımı hem ısı yalıtımı yapılmış durumdadır. Bu uygulama Türkiye’nin birçok bölgesinde daha başlamamış bile değildir. İlk olarak yöremizde uygulanıyor. Bu da devletimizin milletimize vermiş olduğu önemi gösteriyor" dedi.

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