Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 9 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 9 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...
SON DEPREMLER 9 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:14:49 36.1585 26.9372 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:51:25 36.1645 29.1645 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:47:00 36.3978 27.0845 2.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:42:06 36.4007 27.1173 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:10:32 36.3095 26.9862 8.1 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
04:49:43 36.4498 27.1603 4.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:28:45 36.1757 27.1185 20.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:25:54 36.3635 26.9795 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
04:09:06 39.3472 39.2380 5.0 -.- 2.2 -.- KONAKLAR-OVACIK (TUNCELI)
03:00:54 37.6838 32.0100 6.1 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-SEYDISEHIR (KONYA)
01:57:35 37.8153 26.6405 10.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:53:25 35.0865 23.4745 30.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:37:17 36.3492 27.1167 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:33:07 36.2330 27.0403 4.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
00:06:12 39.1030 40.1725 1.2 -.- 2.3 -.- CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
00:01:18 36.4352 27.1562 9.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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