Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 8 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 8 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 8 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
05:54:25 36.9687 27.8098 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:40:03 36.3713 27.0607 9.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:28:14 37.4303 38.5307 8.1 -.- 1.6 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) REVIZE01 (05:28:14)
04:49:12 39.3658 37.9292 6.8 -.- 2.2 -.- KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS)
04:19:49 36.3668 27.1170 8.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:10:51 37.8820 27.8907 3.4 -.- 1.9 -.- KENGER-(AYDIN)
03:53:17 37.8425 27.9123 5.0 -.- 2.4 -.- KOCAGUR-(AYDIN)
02:38:23 36.2508 27.2460 20.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:32:48 35.9300 31.2242 12.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
00:16:37 36.3013 27.3140 19.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:12:19 36.2843 27.1148 24.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:00:11 36.3885 27.2302 22.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ