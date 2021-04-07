Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 7 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 7 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:28:47 37.9045 27.1418 6.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:00:10 36.4937 27.1093 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:47:15 37.7882 26.4488 4.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:20:15 37.0382 35.6062 13.9 -.- 1.6 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA)
05:13:50 38.6095 39.3762 18.0 -.- 1.6 -.- YUNLUCE-(ELAZIG)
04:56:57 38.3147 38.7108 14.9 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
04:32:29 33.3497 27.5365 99.8 -.- 4.1 -.- AKDENIZ
03:44:01 40.7740 32.1640 14.2 -.- 1.8 -.- NUHOREN-GEREDE (BOLU)
03:35:35 38.5470 39.5637 12.5 -.- 1.9 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG)
03:33:45 38.9995 26.0458 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
03:33:05 36.6683 29.0315 24.4 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
02:24:50 40.4780 25.8747 27.5 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
02:07:43 39.4055 25.8412 5.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:47:09 39.6202 38.3400 5.8 -.- 2.6 -.- TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN)
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