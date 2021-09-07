Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 7 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 7 Eylül tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Eylül 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw
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06:34:27 36.3090 31.8055 92.5 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
06:03:05 35.3185 25.6805 28.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:43:20 36.2987 27.1928 15.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:30:03 36.6165 37.5932 15.6 -.- 2.1 -.- ASAGIBEYLERBEYI-ELBEYLI (KILIS)
05:03:44 36.4263 27.0232 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:01:15 45.1870 24.0843 5.4 -.- 3.4 -.- ROMANYA
03:19:24 36.7018 27.6105 13.0 -.- 1.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
02:31:43 36.3132 27.0460 8.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
01:55:30 36.3953 27.1573 19.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:38:25 37.9142 26.9193 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:37:05 36.3615 27.0693 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
00:32:45 36.2910 27.1152 11.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
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