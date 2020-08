Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 7 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

JEOFİZİK Mühendisi Atakan Yüklü, Afrika levhasının her sene 5-6 santimetre Anadolu’nun altına doğru daldığını belirterek, "Bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır. Yakın zamanda büyük bir deprem olmasını bekliyoruz. Bu yarın da 5 yıl içinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini sanmıyorum" dedi.



Son günlerde Antalya ve ilçelerinde büyüklü küçüklü çok sayıda deprem meydana geldi. Uzmanlar, Antalya’nın altından geçen ve her sene 5-6 santimetre Anadolu’ya doğru dalan Afrika levhasında büyük bir deprem meydana geleceğini öngörüyor. Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Afrika levhasının her sene 5-6 santimetre Anadolu’nun altına daldığını belirterek, "Orada bir levha hareketi var. Bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır. Yakın zamanda da büyük bir depremin olmasını bekliyoruz. Tarihsel sürecini çok uzun zamandır doldurmuş durumda, bu yarın da olabilir 5 yıl içinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini sanmıyorum" diye konuştu.



2020’nin Patara Yılı olduğunu ifade eden Atakan Yüklü, "Patara’da antik dönemde çok büyük depremlerin olduğu, tsunaminin olduğu, yine yakınında yer alan komşu şehir Myra Andraika’da da depremlerin olduğu görülüyor. İmparatorların yıkılan kente yardımda bulunduğunu tarihsel dönemde görüyoruz" diye konuştu.