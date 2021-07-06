Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 6 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:51:52 36.3657 27.1627 8.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:43:26 36.3483 27.0138 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
07:36:57 37.9457 27.6225 9.5 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
07:36:05 37.8447 26.4163 3.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:25:02 36.2648 27.1215 23.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
07:10:04 36.3832 27.0112 9.3 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ
07:03:54 36.3342 26.9993 9.9 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
06:52:34 37.9007 26.7608 14.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:41:32 35.8702 25.6260 19.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:25:42 37.8953 26.9635 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:20:44 36.0015 31.5238 31.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:41:12 37.8540 26.7143 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
05:33:02 36.3035 27.1422 23.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:18:51 36.2097 27.1642 82.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
05:18:10 36.2767 27.0557 48.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:15:03 36.2830 27.1362 12.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:14:04 39.9712 26.9168 13.0 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-CAN (CANAKKALE)
04:52:55 39.9622 39.5338 7.5 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE)
04:46:16 37.9218 26.9035 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:19 36.2913 27.1062 24.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
04:31:40 36.2743 27.1685 23.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:24:31 36.3072 27.1812 24.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:58:07 36.3110 27.1737 9.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:57:18 36.3033 27.0965 21.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
03:48:55 37.8247 26.9833 4.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:39:44 36.3923 27.2335 15.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:38:48 36.3593 27.2507 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:35:29 36.9208 26.5292 23.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
03:13:52 36.4023 27.2565 16.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:05:48 40.9597 23.4638 38.3 -.- 3.8 3.7 YUNANISTAN
03:00:29 36.3062 27.1058 21.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:54:38 38.1560 30.0583 23.4 -.- 2.1 -.- YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
02:21:04 40.2240 41.4085 5.7 -.- 2.3 -.- KIRMALI-TORTUM (ERZURUM)
01:55:48 38.2842 27.1520 8.3 -.- 1.8 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
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