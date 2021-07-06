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Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 08:11 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 6 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:51:52 36.3657 27.1627 8.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:43:26 36.3483 27.0138 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
07:36:57 37.9457 27.6225 9.5 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
07:36:05 37.8447 26.4163 3.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:25:02 36.2648 27.1215 23.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
07:10:04 36.3832 27.0112 9.3 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ
07:03:54 36.3342 26.9993 9.9 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
06:52:34 37.9007 26.7608 14.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:41:32 35.8702 25.6260 19.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:25:42 37.8953 26.9635 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:20:44 36.0015 31.5238 31.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:41:12 37.8540 26.7143 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
05:33:02 36.3035 27.1422 23.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:18:51 36.2097 27.1642 82.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
05:18:10 36.2767 27.0557 48.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:15:03 36.2830 27.1362 12.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:14:04 39.9712 26.9168 13.0 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-CAN (CANAKKALE)
04:52:55 39.9622 39.5338 7.5 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE)
04:46:16 37.9218 26.9035 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:19 36.2913 27.1062 24.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
04:31:40 36.2743 27.1685 23.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:24:31 36.3072 27.1812 24.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:58:07 36.3110 27.1737 9.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:57:18 36.3033 27.0965 21.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
03:48:55 37.8247 26.9833 4.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:39:44 36.3923 27.2335 15.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:38:48 36.3593 27.2507 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:35:29 36.9208 26.5292 23.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
03:13:52 36.4023 27.2565 16.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:05:48 40.9597 23.4638 38.3 -.- 3.8 3.7 YUNANISTAN
03:00:29 36.3062 27.1058 21.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:54:38 38.1560 30.0583 23.4 -.- 2.1 -.- YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
02:21:04 40.2240 41.4085 5.7 -.- 2.3 -.- KIRMALI-TORTUM (ERZURUM)
01:55:48 38.2842 27.1520 8.3 -.- 1.8 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da kentsel dönüşümü kolaylaştıracak "İstanbul Yenileniyor Platformu"nu kurdu. Platform ile birlikte, konutunu riskli gören mülk sahipleri, internet üstünden kentsel dönüşüme başvurabilecek. Deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İBB’nin garantörlüğünde, güven duyacağınız şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım" dedi.

İBB’nin iştirak şirketleri İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), İstanbul İmar A.Ş. ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. (BİMTAŞ)’ın ortaklaşa yürüttüğü proje "İstanbul Yenileniyor Platformu" tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

4BU SİSTEMLE KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA İSTANBULLULARLA BİRLİKTE ÇOK HIZLI YOL ALALIM

"BU SİSTEMLE KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA İSTANBULLULARLA BİRLİKTE ÇOK HIZLI YOL ALALIM"

İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyledi. "istanbul yenileniyor.com’a hepinizi, sıkıntısı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu anlamda bir planı uygulamak, süreci uygulayıp ya da uygulamamak yine vatandaşlarımızın elinde. Onların yetkisinde. Yani vatandaşlarımız imza atmadan, geçerli yeterli sayıyı bulmadan hiçbir kurumun oraya girme yetkisi yok. O bakımdan, bu anlamda diyoruz ki; ’Hayatlarımız, yaşamlarımız yıkılmasın’ diye gelin, İBB’nin garantörlüğünde, gerçekten güven duyulan iştiraklerimizin süreci yönetiminde ve garantörlüğünde, güven duyacağınız, şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım. Şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, geliştirdikleri sistemle bundan böyle tüm yenileme başvurularının tek bir merkezde toplanacağını belirterek, "Evini depremde tehdit altında olduğunu düşünen herkes başvuru kriterlerine uyması halinde bu sistemden bizlere ulaşabilecek. Teknolojik altyapısını iştirak şirketimiz BİMTAŞ tarafından hazırlanan ’İstanbul Yenileniyor Platformu’ bugün hayata geçiriyoruz. 1999 öncesi yapılan, mülkiyet sorunu olmayan ve aynı parsel üzerinde birden fazla yapının bulunduğu taşınmazların yenilenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sürecimiz, başvuru, teklif ve uzlaşı olarak hayata geçireceğiz. İstanbul’da yapısının riskli olduğunu düşünen herkes, istanbulyenileniyor.com adresinden kısa süren işlem adımlarıyla başvuru yapabilecek" dedi.

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