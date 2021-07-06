Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

"BU SİSTEMLE KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA İSTANBULLULARLA BİRLİKTE ÇOK HIZLI YOL ALALIM" İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyledi. "istanbul yenileniyor.com’a hepinizi, sıkıntısı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu anlamda bir planı uygulamak, süreci uygulayıp ya da uygulamamak yine vatandaşlarımızın elinde. Onların yetkisinde. Yani vatandaşlarımız imza atmadan, geçerli yeterli sayıyı bulmadan hiçbir kurumun oraya girme yetkisi yok. O bakımdan, bu anlamda diyoruz ki; ’Hayatlarımız, yaşamlarımız yıkılmasın’ diye gelin, İBB’nin garantörlüğünde, gerçekten güven duyulan iştiraklerimizin süreci yönetiminde ve garantörlüğünde, güven duyacağınız, şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım. Şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, geliştirdikleri sistemle bundan böyle tüm yenileme başvurularının tek bir merkezde toplanacağını belirterek, "Evini depremde tehdit altında olduğunu düşünen herkes başvuru kriterlerine uyması halinde bu sistemden bizlere ulaşabilecek. Teknolojik altyapısını iştirak şirketimiz BİMTAŞ tarafından hazırlanan ’İstanbul Yenileniyor Platformu’ bugün hayata geçiriyoruz. 1999 öncesi yapılan, mülkiyet sorunu olmayan ve aynı parsel üzerinde birden fazla yapının bulunduğu taşınmazların yenilenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sürecimiz, başvuru, teklif ve uzlaşı olarak hayata geçireceğiz. İstanbul’da yapısının riskli olduğunu düşünen herkes, istanbulyenileniyor.com adresinden kısa süren işlem adımlarıyla başvuru yapabilecek" dedi.