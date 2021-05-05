Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 5 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:26:17 39.0375 25.8922 6.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
07:25:18 39.5335 39.4138 2.7 -.- 1.4 -.- CAKIRLAR-KEMAH (ERZINCAN)
06:14:09 37.2060 29.9230 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-TEFENNI (BURDUR)
04:30:23 36.2937 27.2278 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:05:33 37.8997 26.7457 19.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
03:59:03 36.4835 27.1438 13.3 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:45:44 38.7243 43.8912 16.3 -.- 1.6 -.- BOGAZKESEN-OZALP (VAN)
03:25:56 37.3453 28.2293 5.0 -.- 2.3 -.- SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA)
03:19:03 36.5565 28.7800 19.5 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:07:52 38.9665 29.9082 5.0 -.- 1.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)
03:04:20 36.4737 27.2083 24.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:09:02 36.4607 27.2533 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:48:29 36.4348 27.1613 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:07:34 37.8623 27.6338 6.4 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN)