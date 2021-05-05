Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 5 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Topal, "Vatandaşlarımız tarafından Beyaz ismi verilen kedimize biz de bu şekilde seslenerek kapılarımızı açtık. Beyaz’ın bütün bakım, tedavi ve beslenme gereksinimlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Veteriner hekimler olarak Beyaz’ın tüm sağlık kontrollerini yapıyoruz. Kedimizin sol arka bacağı ampute vaziyette. Bakımı zor olmasına karşın Beyaz şu an hayvan gönüllerinin sahiplendirilmesine uygun durumda. Beyaz bizim için çok önemli ama tüm engelli kedilerimizin de sahiplendirilmesi çok önemli. Sahiplendirilen kedilerimizin bakımlarını ve beslenmelerini biz her zaman üstleniriz. Engelli kedi sahiplenmek bizim için ulvi bir görev. Tüm hemşehrilerimizi gönüllü sahiplenmeye davet ediyoruz. Beyaz, sahibini bulana kadar Buca Belediyesi’nin misafiridir; emin ellerdedir" diye konuştu.