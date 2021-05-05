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Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 07:58 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 5 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:26:17 39.0375 25.8922 6.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
07:25:18 39.5335 39.4138 2.7 -.- 1.4 -.- CAKIRLAR-KEMAH (ERZINCAN)
06:14:09 37.2060 29.9230 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-TEFENNI (BURDUR)
04:30:23 36.2937 27.2278 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:05:33 37.8997 26.7457 19.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
03:59:03 36.4835 27.1438 13.3 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:45:44 38.7243 43.8912 16.3 -.- 1.6 -.- BOGAZKESEN-OZALP (VAN)
03:25:56 37.3453 28.2293 5.0 -.- 2.3 -.- SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA)
03:19:03 36.5565 28.7800 19.5 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:07:52 38.9665 29.9082 5.0 -.- 1.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)
03:04:20 36.4737 27.2083 24.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:09:02 36.4607 27.2533 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:48:29 36.4348 27.1613 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:07:34 37.8623 27.6338 6.4 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN)



KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İZMİR depreminde Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan ve ağır yaralanan ’Beyaz’ isimli kedi, Buca Belediyesi’nin Engelli Kedi Evi’nin yeni konuğu oldu. İki ayağını kaybeden ve Buca Belediyesi’ne emanet edilen Beyaz, uzman personelin özel ilgisi ile yeniden hayata tutunurken, Beyaz’ın sahiplendirilene kadar misafir edileceği kaydedildi.

Can dostlara özel projeleriyle sokak hayvanlarının yaşam hakkını her alanda sahiplenen Buca Belediyesi, İzmir depreminin ardından engelli olarak yaşamına devam eden Beyaz’a kucak açtı. 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve yıkımlarıyla Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altında kalan Beyaz’ı hayvan gönüllüleri kurtararak bölgedeki gönüllü veteriner hekime teslim etmişti. Beyaz’ın tedavisini üstlenen veteriner hekim, ağır yaralı kediyi ameliyat ederek hayata döndürmüş, yapılan müdahale sonucu Beyaz iki ayağını kaybetmişti. Aradan geçen zamanın ardından engelli Beyaz’ın yaşama tutunması ve bakımının üstlenilmesi için veteriner hekimin ricası üzerine Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Buca sınırları içerisindeki hayvanları kabul eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaşanan özel durum nedeniyle Beyaz’a Engelli Kedi Evi’nde kucak açtı.

Beyaz’ın yaşadığı travmadan kurtularak yaşamını sürdürebilmesi için harekete geçen veterinerlik ekipleri, düzenli olarak bakımını gerçekleştirdi. Kısa sürede belediye personelleriyle sevgi bağı kuran Beyaz, özel ısıtmalı ve düzenekli yapısıyla 7 gün 24 saat boyunca bakım, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçların 5 yıldızlı otel konforunda karşılandığı Engelli Kedi Evi’nde yeniden yaşama tutundu.

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Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Topal, "Vatandaşlarımız tarafından Beyaz ismi verilen kedimize biz de bu şekilde seslenerek kapılarımızı açtık. Beyaz’ın bütün bakım, tedavi ve beslenme gereksinimlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Veteriner hekimler olarak Beyaz’ın tüm sağlık kontrollerini yapıyoruz. Kedimizin sol arka bacağı ampute vaziyette. Bakımı zor olmasına karşın Beyaz şu an hayvan gönüllerinin sahiplendirilmesine uygun durumda. Beyaz bizim için çok önemli ama tüm engelli kedilerimizin de sahiplendirilmesi çok önemli. Sahiplendirilen kedilerimizin bakımlarını ve beslenmelerini biz her zaman üstleniriz. Engelli kedi sahiplenmek bizim için ulvi bir görev. Tüm hemşehrilerimizi gönüllü sahiplenmeye davet ediyoruz. Beyaz, sahibini bulana kadar Buca Belediyesi’nin misafiridir; emin ellerdedir" diye konuştu.

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