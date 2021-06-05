Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 5 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:46:51 38.9387 27.9055 0.0 -.- 2.3 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)
09:31:53 36.5275 27.3650 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:26:15 37.3798 27.6483 5.0 -.- 2.0 -.- HISARCIK-MILAS (MUGLA)
08:58:57 36.4800 27.1345 11.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:56:52 39.3143 26.0747 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:07:53 36.1112 27.0142 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
07:43:20 36.3732 27.1860 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:31:40 36.3592 27.2470 18.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:06:07 37.0532 31.0520 134.5 -.- 1.5 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA)
07:00:07 36.4665 27.3633 12.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:29:22 36.3973 27.1675 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:19:01 34.3717 30.0783 31.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:16:26 37.4588 36.5430 5.7 -.- 1.7 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS)
04:43:01 37.3818 27.6782 1.6 -.- 1.8 -.- KIZILCAKUYU-MILAS (MUGLA)
04:37:08 40.4022 27.1107 5.7 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
04:36:52 40.4130 27.1362 14.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
04:26:32 36.3448 27.1625 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:17:47 37.1620 27.8357 3.8 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
04:16:07 39.2432 26.1615 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:07:45 39.2515 26.1575 8.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:14:57 37.8742 27.5753 9.8 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN)
02:45:52 35.4032 30.5200 11.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
01:58:19 37.8947 29.8928 5.0 -.- 2.3 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
01:57:47 37.8228 29.8980 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
01:52:53 36.0005 26.8092 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:39:23 36.0898 26.9362 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:15:28 38.0672 27.2275 3.0 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
00:57:35 36.3577 27.1962 7.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:29:04 36.8785 26.4710 10.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
00:26:14 40.7995 31.5923 5.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-(BOLU)
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