Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 5 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Eylül tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Eylül 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:39:43 36.5267 27.1333 16.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:39:16 38.4403 39.2725 6.1 -.- 2.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
07:53:12 36.4277 27.2937 10.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
07:47:43 36.4467 27.2255 19.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:27:28 38.9712 27.7135 5.4 -.- 2.1 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
04:15:15 40.7477 25.2392 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:16:23 40.7382 30.7290 18.1 -.- 2.0 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA)
03:12:03 40.7420 30.7245 14.2 -.- 1.6 -.- CAKALLIK-HENDEK (SAKARYA)
01:26:00 38.8287 40.8873 5.4 -.- 2.1 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL)
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