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Haber Giriş: 05 Eylül 2021 - 09:32 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 5 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Eylül tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Eylül 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2021

SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
08:39:43 36.5267 27.1333 16.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:39:16 38.4403 39.2725 6.1 -.- 2.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
07:53:12 36.4277 27.2937 10.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
07:47:43 36.4467 27.2255 19.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:27:28 38.9712 27.7135 5.4 -.- 2.1 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
04:15:15 40.7477 25.2392 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:16:23 40.7382 30.7290 18.1 -.- 2.0 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA)
03:12:03 40.7420 30.7245 14.2 -.- 1.6 -.- CAKALLIK-HENDEK (SAKARYA)
01:26:00 38.8287 40.8873 5.4 -.- 2.1 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İzmir'deki depremde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın duruşmasına öğleden sonraki oturumla devam edildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların ardından açılan davalar kapsamında en fazla ölümün yaşandığı Rızabey Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile müştekiler de salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık müteahhit H.H.Ö, binayı projeye göre yaptığını, olayda kusuru bulunmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları, SEGBİS'te sorun olması nedeniyle sanığın savunmalarının anlaşılamadığını dile getirdiler.

Mahkeme Başkanı, H.H.Ö'nün savunmasına sonraki celse devam edileceğini belirtti.

Tutuklu sanık statik-betonarme proje müellifi T.P'nin savunması sırasında da aynı sorunun yaşanması üzerine müştekilerin ifadelerine geçildi.

Müşteki Mehmet Kaplan, depremde oğlunu ve eşini kaybettiğini belirterek, "Çöken binada kiracıydık. Deprem saatine kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 2017'de taşındık. Binada çatlak görmedim. Makyaj yapılmış. Bize bina depreme dayanıksız bilgisi verilmedi. Birçok şeyden sonradan haberdar olduk. Sanıklardan şikayetçiyim. Ekonomik nedenlerle 36 kişi resmen ölüme gönderilmiş." dedi.

İfadeler sırasında depremde 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine-Hüseyin Bilgin Yücel çifti fenalaştı. Sağlık ekipleri duruşma salonuna geldi, duruşmaya da ara verildi.

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Yücel çifti tedavi için duruşma salonu dışına alındı. Aradan sonra mahkeme başkanı tutuklu sanıkların avukatlarının savunmalarını aldı.

Avukatlar müvekkillerinin sabit ikametgah sahibi olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan Rızabey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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