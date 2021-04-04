MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 4 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
GeriGündem Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 4 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04 Nisan 2021 - 09:20 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 4 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 4 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:53:50 37.0830 36.8730 5.8 -.- 1.7 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP)
08:48:57 38.4888 37.0112 8.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:48:56 38.6315 36.9578 7.0 -.- 1.3 -.- BASOREN-GURUN (SIVAS)
06:50:51 39.0798 27.8522 7.1 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
06:12:21 36.3263 27.0260 5.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:11:00 40.1393 28.2313 5.2 -.- 1.1 -.- ORTASARIBEY-KARACABEY (BURSA)
04:56:19 37.2185 35.8837 10.2 -.- 2.1 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA)
04:53:16 37.0667 29.2827 12.8 -.- 1.6 -.- GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI)
04:42:12 39.7158 26.2690 20.9 -.- 1.4 -.- KAYACIK-EZINE (CANAKKALE)
03:51:47 34.8560 24.1992 11.9 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:34:30 34.7955 23.9763 20.8 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:32:43 34.8875 24.1552 12.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:23:20 37.9437 27.1012 23.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:00 37.8080 27.5960 9.5 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)
02:38:54 37.8318 27.0038 1.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:25:03 39.6533 39.6820 4.5 -.- 1.4 -.- ALTINBASAK-UZUMLU (ERZINCAN)
01:56:48 38.5910 33.3662 9.5 -.- 1.9 -.- GOLYAZI-CIHANBEYLI (KONYA)
01:24:36 39.8455 33.1937 8.9 -.- 1.6 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)
01:14:25 40.6960 42.2750 7.8 -.- 1.4 -.- DELIKTAS-SENKAYA (ERZURUM)
00:30:32 40.3830 26.1905 9.4 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

3

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca 2021in ’Afetlere hazırlık eğitim yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimlerin yanı sıra camilerde de program yapıyor. Merkez Palandöken ilçesindeki Selimiye Camii’ne gelenlere pandemi nedeniyle önce maske veren AFAD uzmanları, afetlerle ilgili hazırlanan broşürleri de dağıtırken, imam İdris Arasoğlu da başta deprem olmak üzere afetlere yönelik hazırlıkların nasıl olması gerektiğini anlattı.

Erzurum AFAD Müdürlüğü’nce kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen eğitimlere hız verildi. İl merkezi ve ilçelerde polis, jandarma, muhtar ile öğretmenler başta olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları personeline eğitim veren AFAD, camilerde görevli imamları da kursa aldı. Başta deprem olmak üzere doğal afetler konusunda eğitim alan Selimiye Camii’nin imam hatibi İdris Arasoğlu, namaz öncesi cemaate eğitici bilgiler vermeye başladı. AFAD uzmanları, merkez Palandöken ilçesindeki Selimiye Camii’ne gelenlere pandemi nedeniyle önce maske verdi ardından afetlerle ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı.

AFAD’dan da destek alan İdris Arasoğlu, vaazında, "Evlerimiz, aile bireylerimizle huzur içinde yaşadığımız, hayatımızı kolaylaştıran ve güzelleştiren mekanlardır. Toplumun temellerinin atıldığı ve yine toplumları ayakta tutan bu mekanlarda tedirgin olmadan gönül rahatlığıyla hayatımızı idame ettirmeliyiz. Günümüzde çeşitli afetlere maruz kalmaktayız ve bu afetler sebebiyle yaşadığımız mekanları kaybetmekle beraber canımızdan, malımızdan ve sevdiklerimizden de olabilmekteyiz. Yaşadığımız coğrafyanın deprem kuşağında olduğu herkesçe kabul edilmeli ve deprem anında alınacak tedbirler konusunda bütün aile fertlerimiz bilinçli olmalı, hayati öneme sahip kurallara riayet etmelidir" dedi.

İmam Arasoğlu, vaazında, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile olası yangınlarda nasıl hareket edileceğine dair bilgiler verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi