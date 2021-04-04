Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 4 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 4 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:53:50 37.0830 36.8730 5.8 -.- 1.7 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP)
08:48:57 38.4888 37.0112 8.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:48:56 38.6315 36.9578 7.0 -.- 1.3 -.- BASOREN-GURUN (SIVAS)
06:50:51 39.0798 27.8522 7.1 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
06:12:21 36.3263 27.0260 5.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:11:00 40.1393 28.2313 5.2 -.- 1.1 -.- ORTASARIBEY-KARACABEY (BURSA)
04:56:19 37.2185 35.8837 10.2 -.- 2.1 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA)
04:53:16 37.0667 29.2827 12.8 -.- 1.6 -.- GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI)
04:42:12 39.7158 26.2690 20.9 -.- 1.4 -.- KAYACIK-EZINE (CANAKKALE)
03:51:47 34.8560 24.1992 11.9 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:34:30 34.7955 23.9763 20.8 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:32:43 34.8875 24.1552 12.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:23:20 37.9437 27.1012 23.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:00 37.8080 27.5960 9.5 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)
02:38:54 37.8318 27.0038 1.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:25:03 39.6533 39.6820 4.5 -.- 1.4 -.- ALTINBASAK-UZUMLU (ERZINCAN)
01:56:48 38.5910 33.3662 9.5 -.- 1.9 -.- GOLYAZI-CIHANBEYLI (KONYA)
01:24:36 39.8455 33.1937 8.9 -.- 1.6 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)
01:14:25 40.6960 42.2750 7.8 -.- 1.4 -.- DELIKTAS-SENKAYA (ERZURUM)
00:30:32 40.3830 26.1905 9.4 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)