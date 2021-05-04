Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 4 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 4 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:22:20 35.9718 28.8538 18.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:15:01 36.4147 27.2970 15.3 -.- 1.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:56:31 39.3045 26.0845 6.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:54:51 36.4292 27.1037 10.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:15:47 39.1423 28.1068 5.0 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:20 36.4412 27.1083 5.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:28:39 36.3868 27.1937 9.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:18:02 36.8877 27.6505 8.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:11:01 36.3267 27.2620 4.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (02:11:01)
01:31:44 38.5337 39.3268 5.0 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
01:28:29 36.3920 27.2018 6.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:02:08 39.1108 28.0850 2.0 -.- 2.7 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
00:49:40 36.4740 27.1302 2.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:28:16 36.4180 27.0630 8.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:10:18 36.3720 27.2495 23.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)