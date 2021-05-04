Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 4 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

İZMİR depreminde Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan ve ağır yaralanan ’Beyaz’ isimli kedi, Buca Belediyesi’nin Engelli Kedi Evi’nin yeni konuğu oldu. İki ayağını kaybeden ve Buca Belediyesi’ne emanet edilen Beyaz, uzman personelin özel ilgisi ile yeniden hayata tutunurken, Beyaz’ın sahiplendirilene kadar misafir edileceği kaydedildi.



Can dostlara özel projeleriyle sokak hayvanlarının yaşam hakkını her alanda sahiplenen Buca Belediyesi, İzmir depreminin ardından engelli olarak yaşamına devam eden Beyaz’a kucak açtı. 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve yıkımlarıyla Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altında kalan Beyaz’ı hayvan gönüllüleri kurtararak bölgedeki gönüllü veteriner hekime teslim etmişti. Beyaz’ın tedavisini üstlenen veteriner hekim, ağır yaralı kediyi ameliyat ederek hayata döndürmüş, yapılan müdahale sonucu Beyaz iki ayağını kaybetmişti. Aradan geçen zamanın ardından engelli Beyaz’ın yaşama tutunması ve bakımının üstlenilmesi için veteriner hekimin ricası üzerine Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Buca sınırları içerisindeki hayvanları kabul eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaşanan özel durum nedeniyle Beyaz’a Engelli Kedi Evi’nde kucak açtı.