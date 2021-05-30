Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 30 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim’de İzmir’de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların yerine yapımı süren konut projelerini inceleyerek bilgi aldı. Yıl sonu itibari ile konutların teslimine başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, Bu alan İzmirde bir cazibe merkezi olacak" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan apartmanların yerine yapılan binaları incelemek üzere İzmir’e geldi. Bayraklı ilçesi, Adalet, Salhane ve Mansuroğlu mahalleleri olmak üzere 3 bölgede 910 adet konut ve 132 dükkanın yapıldığı şantiyeyi ziyaret eden Bakan Kurum, tamamlanan örnek daireleri basın mensuplarına gezdirdi. Bakan Kurum’a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin eşlik etti.