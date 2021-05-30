Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 30 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:02:11 38.5160 39.3012 1.7 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
06:18:53 37.0307 27.9497 10.3 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
06:08:28 37.0087 28.2098 29.5 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:37:13 36.4347 27.2738 5.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
05:01:09 40.4240 36.7397 5.0 -.- 1.3 -.- GOZOVA-(TOKAT)
04:32:37 36.3435 29.5143 11.5 -.- 1.4 -.- IKIZCE-KAS (ANTALYA)
04:11:41 38.5137 39.3877 9.8 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
03:44:45 39.2610 27.6257 2.7 -.- 1.1 -.- BEYCE-SOMA (MANISA)
03:34:53 38.3885 25.6845 12.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:05:28 40.4120 29.1785 5.4 -.- 1.0 -.- GEMLIK (BURSA)
02:57:21 37.9418 27.1110 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:55:49 36.4712 27.2315 6.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:52:52 37.8670 26.9357 6.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:31 37.8428 26.8745 22.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:28:42 36.9968 27.9325 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:13:39 37.0160 29.0585 13.2 -.- 1.5 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
02:09:44 37.8675 27.1987 9.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:38:58 37.8933 26.9785 14.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:14:53 37.9130 26.9132 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:10:05 37.0263 27.9305 4.3 -.- 1.9 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
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