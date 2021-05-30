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Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 - 10:17 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 30 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:02:11 38.5160 39.3012 1.7 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
06:18:53 37.0307 27.9497 10.3 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
06:08:28 37.0087 28.2098 29.5 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:37:13 36.4347 27.2738 5.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
05:01:09 40.4240 36.7397 5.0 -.- 1.3 -.- GOZOVA-(TOKAT)
04:32:37 36.3435 29.5143 11.5 -.- 1.4 -.- IKIZCE-KAS (ANTALYA)
04:11:41 38.5137 39.3877 9.8 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
03:44:45 39.2610 27.6257 2.7 -.- 1.1 -.- BEYCE-SOMA (MANISA)
03:34:53 38.3885 25.6845 12.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:05:28 40.4120 29.1785 5.4 -.- 1.0 -.- GEMLIK (BURSA)
02:57:21 37.9418 27.1110 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:55:49 36.4712 27.2315 6.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:52:52 37.8670 26.9357 6.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:31 37.8428 26.8745 22.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:28:42 36.9968 27.9325 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:13:39 37.0160 29.0585 13.2 -.- 1.5 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
02:09:44 37.8675 27.1987 9.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:38:58 37.8933 26.9785 14.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:14:53 37.9130 26.9132 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:10:05 37.0263 27.9305 4.3 -.- 1.9 -.- OREN-MILAS (MUGLA)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim’de İzmir’de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların yerine yapımı süren konut projelerini inceleyerek bilgi aldı. Yıl sonu itibari ile konutların teslimine başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, Bu alan İzmirde bir cazibe merkezi olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan apartmanların yerine yapılan binaları incelemek üzere İzmir’e geldi. Bayraklı ilçesi, Adalet, Salhane ve Mansuroğlu mahalleleri olmak üzere 3 bölgede 910 adet konut ve 132 dükkanın yapıldığı şantiyeyi ziyaret eden Bakan Kurum, tamamlanan örnek daireleri basın mensuplarına gezdirdi. Bakan Kurum’a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin eşlik etti.

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Rezerv alanda da inceleme yapan Bakan Kurum, "3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alan belirledik. Toplam 3.516 rezerv konut inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibari ile burada teslimlere başlayacağız ve önümüzdeki yıl haziran ayında bu alan, İzmirde bir cazibe merkezi olacak. Yeni bir uydu kentin inşasını başlatmış olduk" dedi.

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