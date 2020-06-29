Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler 29 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Muğla, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 29 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDU
Marmarisin kırsal Osmaniye, Bozburun ve Bayır Mahallesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremle birlikte sokağa dökülen vatandaşlar, korkularını bastırmak için Atatürk ile Kordon Caddesindeki sahil yürüyüş yolu ve parklara akın etti. Ebeveynler çay bahçelerinde oturup çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Kordon Caddesinden Siteler Mahallesine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu ’Yere iğne atsan düşmez’ dedirten görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaya çalışıp maske takarken, çoğunluğunun maskesiz dolaştığı görüldü.
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Muğla Valiliği, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran'da saat 20.43 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından alan taraması çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Saat 23.30 itibarıyla herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ana deprem sonrası en büyüğü 2.7 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremler kaydedilmiştir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." denildi.
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Mısır'ın batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem başkent Kahire ve Giza kentlerinde hissedildi.Mısır Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahire saatiyle 19.43'te merkez üssü ülkenin batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen deprem, başkent Kahire ve batısındaki Giza kentlerinde hissedildi.Aynı saatte Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.