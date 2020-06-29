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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 07:38,

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 29 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Muğla, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 29 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:06:23 36.7190 28.2180 75.2 -.- 4.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
06:52:51 35.3347 26.8212 18.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:52:03 35.4803 26.7397 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:41:36 35.9932 27.4527 5.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
06:12:28 35.5488 26.7387 3.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
05:53:52 39.5685 26.0792 3.7 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
05:04:54 40.7648 25.5588 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:47:55 38.8170 27.7635 16.7 -.- 1.9 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA)
04:44:52 35.4667 26.7457 2.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:37:39 34.5110 32.5367 9.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:00:06 36.6223 28.2507 54.1 -.- 1.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:35:45 36.6813 28.2457 55.4 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
03:34:34 38.4327 38.9533 5.3 -.- 2.3 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
03:21:08 40.8193 25.6278 9.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:14:43 35.5235 26.7092 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:11:21 38.2703 38.7278 4.9 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
03:11:08 35.4853 26.7345 7.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:02:56 34.6137 24.8217 13.0 -.- 3.0 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:55:21 40.1807 31.7322 2.0 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
02:55:09 36.3057 27.3737 1.5 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
02:45:22 35.5567 26.6593 5.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ
02:28:42 40.1957 28.8872 7.1 -.- 1.6 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA)
02:06:10 38.4293 39.1242 5.4 -.- 1.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
01:51:02 39.1345 43.8295 5.0 -.- 1.6 -.- AYRANCILAR-CALDIRAN (VAN)
01:08:55 36.6273 28.2523 42.8 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
00:53:03 35.4743 26.7573 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:31:54 35.5555 26.6802 8.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
00:22:35 40.8745 27.9438 18.2 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
00:09:28 36.6532 28.2073 63.3 -.- 1.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
00:07:46 36.5968 28.2222 63.2 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)


KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

3DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDU
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DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDU

Marmarisin kırsal Osmaniye, Bozburun ve Bayır Mahallesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremle birlikte sokağa dökülen vatandaşlar, korkularını bastırmak için Atatürk ile Kordon Caddesindeki sahil yürüyüş yolu ve parklara akın etti. Ebeveynler çay bahçelerinde oturup çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Kordon Caddesinden Siteler Mahallesine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu ’Yere iğne atsan düşmez’ dedirten görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaya çalışıp maske takarken, çoğunluğunun maskesiz dolaştığı görüldü.

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Muğla Valiliği, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran'da saat 20.43 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından alan taraması çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Saat 23.30 itibarıyla herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ana deprem sonrası en büyüğü 2.7 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremler kaydedilmiştir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." denildi.

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Mısır'ın batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem başkent Kahire ve Giza kentlerinde hissedildi.Mısır Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahire saatiyle 19.43'te merkez üssü ülkenin batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen deprem, başkent Kahire ve batısındaki Giza kentlerinde hissedildi.Aynı saatte Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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