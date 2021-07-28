Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

"YIKILACAKSA YIKILSIN" Bina sakinlerinden İrfan Çakıroğlu, "Arkadaşlar oraya tahta koymuş. Balkonda çatlama yok hiçbir şey yok. Burada bir şeyler dönmüş bizim de haberimiz yok ama bizden değerli değil. Yıkılacaksa tabii ki de yıkılsın. Yarın da karot örneği alınacak yıkılacaksa yıkılsın. Burada 8-10 yıl eski binalar var. Depremden sonra gelip baktılar. Hiçbir problem göremediler" dedi.