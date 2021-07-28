Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 28 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------
07:31:07 37.9385 26.6845 2.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
06:53:43 38.9993 25.9107 7.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
06:32:52 39.8267 27.5643 5.4 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR)
06:19:14 37.0870 27.4542 3.5 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI)
05:19:12 36.4863 29.0325 8.5 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
04:56:06 36.3998 27.2257 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:20:56 38.9612 26.0812 9.9 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:06:31 38.9960 26.1020 9.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:06:17 36.4048 27.0812 12.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:31:58 37.8775 26.9552 18.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:26:01 38.9505 26.0463 9.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:09:42 36.0922 27.6438 2.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:05:51 36.3082 27.0723 2.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:50:53 39.3178 26.0520 10.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:37:16 38.9722 26.0847 8.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:36:35 36.3365 27.0618 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:17:41 38.0490 26.0830 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
00:24:32 38.9613 26.1118 7.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:19:45 38.9945 26.0628 20.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
00:09:31 37.8825 27.0337 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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