MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
GeriGündem Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 28 Mart 2021 - 09:21 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 28 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
09:01:48 39.3102 26.0660 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:50:40 38.2557 38.7408 13.6 -.- 1.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
08:34:38 39.3055 26.0780 5.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:32:20 36.4260 28.5792 21.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
08:25:14 36.4067 28.5908 18.7 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
08:09:38 37.9323 27.0733 27.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:52:20 38.9237 26.0583 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:46:16 38.8950 25.9872 8.4 -.- 3.5 3.2 EGE DENIZI
06:45:48 36.5702 28.7920 7.1 -.- 1.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
06:39:13 37.7377 26.3838 19.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:56:08 38.6955 27.5508 11.0 -.- 1.7 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)
05:10:59 38.7632 30.2572 8.7 -.- 1.2 -.- SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
05:09:06 38.7877 30.2303 5.6 -.- 1.3 -.- AKDEGIRMEN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
04:59:54 37.8627 39.5612 5.0 -.- 1.5 -.- ZINCIRLICAY-SIVEREK (SANLIURFA)
04:33:55 39.3025 26.0908 9.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:16:14 37.8507 26.8637 21.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:28:28 35.6898 31.2702 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:22:17 39.3008 26.0812 8.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:11:06 39.2927 26.0640 12.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:09:55 36.5278 28.7558 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
02:08:51 36.5677 28.7465 12.0 -.- 1.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
01:57:02 37.0352 27.4297 23.0 -.- 1.4 -.- BODRUM (MUGLA)
01:43:16 37.9112 26.9048 17.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:21:48 40.4587 29.1757 7.9 -.- 1.1 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
00:10:10 39.3010 26.0973 12.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:03:27 39.3515 25.9760 12.9 -.- 1.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

İZMİR’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndaki depremzedelerden bir kısmı, alanın park olması için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, "Rıza Bey’de oluşturulacak farkındalık alanı, net bir şekilde kamu yararınadır. Tüm İzmirlilerin alanı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenerek Rıza Bey alanının söz verildiği gibi deprem farkındalık alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 118 kişi hayatını kaybederken, en fazla can kaybı ise Rıza Bey Apartmanında yaşandı. 10u çocuk toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği apartmandaki depremzedeler, bir kez daha toplanarak Rıza Bey Apartmanının park olmasını istedi. Ellerinde pankart ve dövizlerle binanın bulunduğu alanda toplanan depremzedeler, bölgenin park olarak kullanılacağının açıkladığını ancak planda değişikliği yapılarak alanın yeniden apartman olacağını savundu.

4’GİZLENEN BU RAPORU BİZ DE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİK’

’GİZLENEN BU RAPORU BİZ DE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİK’

Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, binanın 3üncü derecede riskli olduğunu ve bunu depremin ardından öğrendiklerini söyledi. Yücel, "Rıza Bey Apartmanında 2005 yılında epoksi işlemi yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerine epoksi denilen bir madde ile sözde güçlendirme işlemi yapıldığı söyleniyor. Ancak bunun için alınmış bir ruhsat olup olmadığını bilmiyoruz. 2012 yılında tekrar deprem sonrası bina yönetiminin başvurusuyla Bayraklı Belediyesinden alınan raporda, binanın kolon kiriş bağlantılarında ayrılmalar olduğu, düz demir kullanıldığı, beton kalitesinin çok düşük olduğu ve binanın 3üncü derece riskli olduğu belirtilerek zemin etüdünün hemen yapılması için, binadaki kat maliklerinin ortak karar alması tavsiye edilmiş. Ancak bununla ilgili herhangi de işlem yapılmamış. Gizlenen bu raporu biz de depremden sonra öğrendik" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi