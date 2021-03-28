Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

’GİZLENEN BU RAPORU BİZ DE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİK’ Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, binanın 3üncü derecede riskli olduğunu ve bunu depremin ardından öğrendiklerini söyledi. Yücel, "Rıza Bey Apartmanında 2005 yılında epoksi işlemi yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerine epoksi denilen bir madde ile sözde güçlendirme işlemi yapıldığı söyleniyor. Ancak bunun için alınmış bir ruhsat olup olmadığını bilmiyoruz. 2012 yılında tekrar deprem sonrası bina yönetiminin başvurusuyla Bayraklı Belediyesinden alınan raporda, binanın kolon kiriş bağlantılarında ayrılmalar olduğu, düz demir kullanıldığı, beton kalitesinin çok düşük olduğu ve binanın 3üncü derece riskli olduğu belirtilerek zemin etüdünün hemen yapılması için, binadaki kat maliklerinin ortak karar alması tavsiye edilmiş. Ancak bununla ilgili herhangi de işlem yapılmamış. Gizlenen bu raporu biz de depremden sonra öğrendik" dedi.