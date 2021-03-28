Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 28 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:01:48 39.3102 26.0660 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:50:40 38.2557 38.7408 13.6 -.- 1.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
08:34:38 39.3055 26.0780 5.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:32:20 36.4260 28.5792 21.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
08:25:14 36.4067 28.5908 18.7 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
08:09:38 37.9323 27.0733 27.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:52:20 38.9237 26.0583 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:46:16 38.8950 25.9872 8.4 -.- 3.5 3.2 EGE DENIZI
06:45:48 36.5702 28.7920 7.1 -.- 1.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
06:39:13 37.7377 26.3838 19.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:56:08 38.6955 27.5508 11.0 -.- 1.7 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)
05:10:59 38.7632 30.2572 8.7 -.- 1.2 -.- SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
05:09:06 38.7877 30.2303 5.6 -.- 1.3 -.- AKDEGIRMEN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
04:59:54 37.8627 39.5612 5.0 -.- 1.5 -.- ZINCIRLICAY-SIVEREK (SANLIURFA)
04:33:55 39.3025 26.0908 9.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:16:14 37.8507 26.8637 21.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:28:28 35.6898 31.2702 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:22:17 39.3008 26.0812 8.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:11:06 39.2927 26.0640 12.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:09:55 36.5278 28.7558 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
02:08:51 36.5677 28.7465 12.0 -.- 1.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
01:57:02 37.0352 27.4297 23.0 -.- 1.4 -.- BODRUM (MUGLA)
01:43:16 37.9112 26.9048 17.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:21:48 40.4587 29.1757 7.9 -.- 1.1 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
00:10:10 39.3010 26.0973 12.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:03:27 39.3515 25.9760 12.9 -.- 1.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
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