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Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 - 09:55 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 28 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...

2SON DEPREMLER 28 AĞUSTOS 2021

SON DEPREMLER 28 AĞUSTOS 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:33:34 37.0348 28.4737 0.0 -.- 1.7 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA)
08:06:22 36.3265 27.0428 9.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
07:46:09 36.3952 27.1062 9.7 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:41:24 36.5412 27.1265 2.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:35:34 36.4747 27.0042 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:52:51 36.4220 27.0912 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:43:21 36.4687 27.1053 5.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:11:34 37.7317 27.7838 5.9 -.- 1.9 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN)
06:00:32 37.0605 26.7813 10.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:43:41 36.4098 27.1100 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:32:38 36.4683 27.1550 10.9 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:23:58 40.4473 28.9857 10.5 -.- 1.3 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
05:20:03 38.9975 26.0685 8.4 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:17:37 38.9953 42.3253 13.6 -.- 2.0 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)
05:02:38 41.1745 43.9625 6.0 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN
04:54:36 41.1607 43.9850 11.5 -.- 2.4 -.- AZERBAYCAN
04:32:32 34.3895 26.2673 20.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:12:55 41.4217 44.0300 6.2 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
03:01:25 36.4538 27.1878 15.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:39:47 38.3770 38.8387 13.7 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
02:22:54 37.8213 26.9602 6.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:59:40 36.4028 27.0862 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:55:42 36.3793 27.1640 14.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:45:08 36.5793 27.2208 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:42:28 37.1483 23.0352 9.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
01:24:50 35.1200 27.4152 9.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
00:25:04 38.4358 30.3950 5.0 -.- 1.5 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
00:15:58 37.4955 26.8595 3.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI



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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya, altyapı, şehirler ve insanların afete hazırlanması gerektiğini belirterek, gönüllü sayısının arttırılması ve afet gönüllüleriyle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin konumu itibarıyla afet potansiyeli yüksek bir coğrafyada yer aldığını dile getirdi.

Afetlerin yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük oranda arttığına işaret eden Kaya, bu durumun doğada meydana gelen olaylarla doğrudan ilintili olduğunu bildirdi.

Kaya, Türkiye'deki afetlerin etkisinin uygun planlamalarla en aza indirilebileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz aslında son dönemde yaşanan afetlere çok da hazırlıksız, bu noktada habersiz değildik ancak olayın şiddeti ve büyüklüğü birleştiğinde o kadar büyük bir noktaya geldi ki yaptığımız planların ya da düşündüğümüz olayların oluş biçiminin müdahale kısmının yetersiz kalabildiği anlar oldu. Devlet, bu anlamda afeti fark etti ve bununla ilgili çok ciddi adımlar attı. Bu yıl afetle ilgili eğitim yılı ilan edildi. Birçok üniversitede ve eğitim kurumunda afetlerle ilgili eğitimler verdi. Geldiğimiz nokta bize şunu gösteriyor ki yapmamız gereken daha çok iş var."

Afetin bir olayın kendisi değil, sonucu olduğuna dikkati çeken Kaya, "Altyapımızı, şehirlerimizi, insanımızı afete hazırlamamız gerekiyor. Eğer biz dere yataklarına binalar kurmazsak, önceden yangın olabilecekmiş gibi sistemler kurup suyun haricinde söndürme sistemleri ortaya koyarsak, insanımızı eğitebilirsek, bir afet çantası edinen, ciddi anlamda öngörüsü yükseltilmiş bir toplum oluşturabilirsek afetlere hazır kalabiliriz." diye konuştu.

4Yapısal anlamda bir revizyona ihtiyaç var

"Yapısal anlamda bir revizyona ihtiyaç var"

Olası afetlerde etkin müdahale için lojistik açıdan afet gönüllüsü sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Kaya, AFAD'ın gönüllü projesini önemsediğini söyledi.

Kaya, projeye ilişkin teknik detaylarda planlamaya ihtiyaç duyulduğunu, özellikle kamu çalışanlarının afet gönüllüsü olduklarında nasıl hareket edeceklerinin yasal düzenlemeyle somutlaştırılması gerektiğini belirtti.Kaya, şunları kaydetti:

"Afette gönüllü sayısının artırılması ve afet gönüllüleriyle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ben bir devlet memurunun gönüllü olduğu noktadaki afete nasıl gideceği noktasında herhangi bir kanun anlamında karşılığının olmadığını söylüyorum. Örneğin akşam deprem oldu, sabah gitmek istiyorum, nasıl gideceğimi bilmiyorum. Gidersem izinli mi sayılacağım, yıllık iznimden mi düşecek? Özel sektörde çalışıyorsam sigorta primlerim ya da maaşımdan düşme olacak mı? Bunlar planlanmalı. Bununla ilgili yapısal anlamda bir revizyona ihtiyaç var."

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