Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 28 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 28 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...
SON DEPREMLER 28 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:33:34 37.0348 28.4737 0.0 -.- 1.7 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA)
08:06:22 36.3265 27.0428 9.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
07:46:09 36.3952 27.1062 9.7 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:41:24 36.5412 27.1265 2.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:35:34 36.4747 27.0042 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:52:51 36.4220 27.0912 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:43:21 36.4687 27.1053 5.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:11:34 37.7317 27.7838 5.9 -.- 1.9 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN)
06:00:32 37.0605 26.7813 10.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:43:41 36.4098 27.1100 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:32:38 36.4683 27.1550 10.9 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:23:58 40.4473 28.9857 10.5 -.- 1.3 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
05:20:03 38.9975 26.0685 8.4 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:17:37 38.9953 42.3253 13.6 -.- 2.0 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)
05:02:38 41.1745 43.9625 6.0 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN
04:54:36 41.1607 43.9850 11.5 -.- 2.4 -.- AZERBAYCAN
04:32:32 34.3895 26.2673 20.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:12:55 41.4217 44.0300 6.2 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
03:01:25 36.4538 27.1878 15.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:39:47 38.3770 38.8387 13.7 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
02:22:54 37.8213 26.9602 6.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:59:40 36.4028 27.0862 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:55:42 36.3793 27.1640 14.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:45:08 36.5793 27.2208 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:42:28 37.1483 23.0352 9.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
01:24:50 35.1200 27.4152 9.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
00:25:04 38.4358 30.3950 5.0 -.- 1.5 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
00:15:58 37.4955 26.8595 3.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
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