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Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 08:37 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 27 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:56:10 37.8435 27.0188 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:53:14 36.2632 27.1112 19.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
04:06:34 37.8835 26.9650 11.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:54:01 35.7513 25.6182 31.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
03:08:02 37.9275 27.0768 1.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:06:45 36.2483 27.1283 14.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
03:05:27 36.3855 27.2522 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:18:23 36.4960 27.1920 14.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:01:50 39.1638 29.0803 7.2 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
01:51:19 36.1960 29.0182 16.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
01:05:14 37.9048 27.0812 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Singapur, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracağını açıkladı.

Singapurlu mevkidaşı Lee Hsien Loong ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.Görüşmede Loong ülkesinin, 2011'deki deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'da Dai-içi nükleer santralindeki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını tamamıyla kaldıracağını açıkladı.

4

Singapur ve Japonya liderleri, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesinde de mutabık kaldı.

Suga ve Loong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının gelişen ülkelere dağıtımlarının iyileştirilmesi için gelecek ay düzenlenecek çevrim içi zirve kapsamında iş birliği mesajı verdi.

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