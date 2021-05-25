Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 25 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca vatandaşın ölümüne ayrıca yüzlercesinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede birçok konutta ’hafif’, ’orta’ ve ’ağır’ hasar oluşturan deprem, geçen zamana rağmen vatandaşlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor. Bayraklı gibi depremin yıkıcılığının yaşandığı diğer bir ilçe olan Bornova’da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, ailesiyle bu korkuyu atlatamayanlardan biri. Her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşünen Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı. Tozan 5 ay sonra televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınma kabinini tamamlayarak evde en çok vakti geçirdikleri salona yerleştirdi.