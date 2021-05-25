Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 25 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 25 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:15:10 37.0390 28.0738 7.8 -.- 1.6 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
06:32:46 39.0160 26.0190 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
06:27:14 36.6472 28.9233 30.1 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
05:51:53 36.4085 27.2045 20.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:24:03 36.7765 28.5053 10.2 -.- 0.6 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
05:20:49 36.4667 27.2383 10.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:06:01 36.3478 27.1855 3.2 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:51:04 38.0213 38.0243 5.4 -.- 2.1 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:32:21 36.4193 27.2137 16.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:22:18 36.6463 27.0390 130.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:17:16 39.5092 26.2420 6.3 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
02:57:07 39.7005 25.7543 5.5 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:51:59 38.4545 39.3470 5.0 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG)
01:26:17 39.0515 25.8665 4.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:13:10 39.5868 27.5915 2.1 -.- 2.5 -.- EREKLIKOMURCU-IVRINDI (BALIKESIR)
00:51:53 36.3412 27.2097 2.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:43:39 42.4893 44.9087 5.0 -.- 4.4 4.4 GURCISTAN
00:32:16 37.7972 27.2233 3.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:46 36.3600 27.1737 9.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ