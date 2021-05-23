Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 23 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 23 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 23 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:11:50 36.4427 27.1045 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:55:29 36.3742 27.1178 10.5 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:08:16 38.9942 26.0723 9.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:12:40 40.7140 29.1290 16.6 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
04:10:49 39.7360 26.4913 11.0 -.- 1.4 -.- SARIDUZ-BAYRAMIC (CANAKKALE)
03:25:19 39.7165 25.7362 7.8 -.- 3.8 3.8 EGE DENIZI
03:02:20 38.6340 41.7595 5.2 -.- 1.6 -.- KARAKUTUK-HASKOY (MUS)
02:31:36 40.1213 28.9257 4.6 -.- 2.2 -.- ATLAS-NILUFER (BURSA)
02:12:18 40.1303 28.5900 7.6 -.- 1.6 -.- DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
01:51:05 34.1142 25.3248 8.0 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:25:55 37.8253 27.2085 10.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:25:29 37.8408 27.2283 9.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI (AYDIN)