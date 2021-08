Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

’GİRESUN’DA SELİN İZLERİNİ SİLDİK’ Geçen yıl bugün Giresun’da büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:



"Bu yıl da Rize’de, Artvin, Düzce’de ve son olarak da Kastamonu, Sinop ve Bartın’da sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Canlarımızı yitirdik. Yaralılarımız oldu. Sel nedeniyle vatandaşlarımız evlerini, dükkânlarını kaybettiler. Devletimiz her zaman olduğu gibi o gün de, Giresun’da tüm kurumlarıyla milletinin yanında oldu. Bakanlıklarımızla, AFAD’la, Kızılay’la, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimizle sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Giresun’daydık. Vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Çok kısa bir süre içerisinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Geçirdiğimiz bu bir yıllık süreç içerisinde durmadık. Vatandaşımızla el birliği yaparak, Giresun’da, Dereli’de, Doğankent’te, Tirebolu’da selin izlerini sildik. Alt yapıdan üst yapıya kadar Giresun için acilen yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şu an, Dereli’de yeni bir ilçe merkezi kuruyoruz. Afet konutlarımızla, kentsel dönüşüm konutlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları sunuyoruz."