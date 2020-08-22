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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 08:19 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 22 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Muğla, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 22 Ağustos 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:31:24 39.2015 28.8875 12.6 -.- 1.7 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:27:39 38.4198 39.3175 7.0 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG)
02:25:59 38.4215 39.2602 4.1 -.- 1.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
00:28:20 38.4882 39.1858 11.2 -.- 1.5 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG)
00:24:28 38.2487 38.8613 23.0 -.- 1.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün akşam 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

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AFAD verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 20.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altındaki kısa süreli depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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