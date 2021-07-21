MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 21 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
GeriGündem Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 21 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 07:28 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 21 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 21 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLE 21 TEMMUZ 2021

SON DEPREMLE 21 TEMMUZ 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
04:23:12 39.1583 28.3487 8.4 -.- 2.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:12:34 36.8247 38.0557 8.8 -.- 2.1 -.- ZIYARET-BIRECIK (SANLIURFA)
01:47:21 36.3803 27.1425 2.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, dünyanın, ülkesinin Tokyo Olimpiyatlarını güvenli şekilde düzenleyebileceğini görmesi gerektiğini söyledi.Başbakan Suga, açılışı 23 Temmuz'da yapılacak turnuva öncesi başkent Tokyo'da bir otelde düzenlenen oturumda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerine hitap etti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek "Dünya büyük sorunlarla yüz yüze." diyen Suga, "insanlığın bilgeliği ve dayanışması" sayesinde Tokyo Oyunlarının başarıya ulaştırılacağını belirtti.Japonya'nın olimpiyat serüveninde "bazen geriye doğru adımlar atıldığını" kabul eden Suga, "Tokyo Olimpiyatlarını nihayete erdirmeyi başarabiliriz" ifadesini kullandı.Suga, "Bu gerçek Japonya'dan dünyanın geri kalanına iletilmelidir." şeklinde konuşarak Kovid-19'a karşı alınan önlemler sayesinde Japon halkının sağlığı ve güvenliğini koruma sözü verdi. Küresel salgının durumunu "Aşağı yukarı trend gösteriyor." şeklinde niteleyen Suga, yaygınlaşan aşı uygulamalarıyla "tünelin sonunda ışığın belirdiğini" söyledi.Suga, uluslararası turnuva sayesinde, Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde Mart 2011'deki meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında aradan geçen 10 yılın ardından, bölgenin yeniden kalkınma sürecinin de gözlemlenme fırsatı elde edildiğini kaydetti.

4

Turnuvaya seyirci alınmama kararının Tokyo Oyunlarının önemini düşürmeyeceğini belirten Suga, dünyanın, "ülkesinin Tokyo Olimpiyatlarını güvenli şekilde düzenleyebileceğini görmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi