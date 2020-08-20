Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 20 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler 20 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Ağustos 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te 62,30 kilometre derinlikte, 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili Marmaris'te herhangi bir olumsuzluk henüz bize ulaşmadı. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi." dedi.
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PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli’de gelecekte en büyük yaşanacak depremi 6,8 ile 7 arasında beklediklerini, bu büyüklükteki bir depremin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan dünyaca ünlü ’Beyaz Cennet’ Pamukkale’deki travertenlerde hasar oluşturacağını söyledi.
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Başta Denizli’deki olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili incemeler ve araştırmalar yapan PAÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli bölgesinde geçmişte şiddetli depremler meydana geldiğini, gelecekte ise 6,8 ile 7 büyüklüğünde de deprem olmasını beklediklerini söyledi. Denizli bölgesinde bilimsel çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Halil Kumsar, özellikle Pamukkale, Karahayıt, Yenice ve Kaklık’a kadar uzanan deprem zonu üzerinde meydana gelebilecek bir depremde tek bir parçanın kırılması halinde 7 büyüklüğüne yakın deprem olabileceğini kaydetti.