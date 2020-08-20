Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 20 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Başta Denizli’deki olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili incemeler ve araştırmalar yapan PAÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli bölgesinde geçmişte şiddetli depremler meydana geldiğini, gelecekte ise 6,8 ile 7 büyüklüğünde de deprem olmasını beklediklerini söyledi. Denizli bölgesinde bilimsel çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Halil Kumsar, özellikle Pamukkale, Karahayıt, Yenice ve Kaklık’a kadar uzanan deprem zonu üzerinde meydana gelebilecek bir depremde tek bir parçanın kırılması halinde 7 büyüklüğüne yakın deprem olabileceğini kaydetti.