Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 2 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Fethi Nazım Obus yaptığı açıklamada, “26 Haziran 2020 Cuma günü saat 10.21’de merkez üssü Akhisar-Sazoba olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir, o günden bu yana artçı sarsıntılar ile deprem kendini hissettirmeye devam etmektedir. İnşaat mühendisleri Odası yöneticileri ve uzman üyelerimiz ile birlikte Akhisar, Saruhanlı ve çevre köylerinde yaptığımız ilk tespitlerde herhangi bir can kaybının yaşanmamasına sevinirken yer yer hasar tespitlerini gözlemlemiş bulunmaktayız. Özellikle kırsal bölgede bulunan kerpiç yapıların duvarlarında ve Alibeyli Camisi'nin kubbesinde orta yüksekliğinden eteklere doğru pencere boşluklarına uzanan çatlaklar tespit edilmiştir. Ayrıca gene aynı caminin minare külahının birleşim bölgesinde çatlaklar tespit edilmiş ve devam eden artçı sarsıntılarda külahın devrilebileceği ilgililere iletilmiştir. Depremin ülkemiz gerçeği olduğunu ve bu gerçek ile yaşayıp mücadele etmek için deprem öncesi tedbirlerin alınması gerektiğini defalarca dile getirdik. Özellikle birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve deprem riskini her zaman yaşayacak olan ilimiz için yapılması gereken çalışmalar çok geç olmadan ele alınmalıdır.” dedi.