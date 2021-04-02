Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 2 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 2 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:11:28 39.2892 26.1017 5.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:58:15 37.9187 26.9357 9.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:18:41 37.2460 42.1093 5.0 -.- 2.3 -.- KATRAN-CIZRE (SIRNAK)
05:44:40 37.9400 26.8272 13.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:33:38 37.9115 27.2603 10.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:13:43 40.5002 36.8662 4.6 -.- 2.0 -.- GUZELYAYLA-NIKSAR (TOKAT)
05:09:47 37.9342 26.9938 16.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:07:32 39.5510 27.9802 19.0 -.- 1.2 -.- PASAKOY-(BALIKESIR)
05:03:02 40.1960 41.0585 9.2 -.- 1.4 -.- CAMLICA-AZIZIYE (ERZURUM)
04:49:26 37.8892 27.1885 12.2 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:25:13 37.1132 36.8610 5.0 -.- 1.1 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:24:43 37.1173 36.8555 5.6 -.- 0.8 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:02:34 38.9185 26.6763 7.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:49:29 38.5223 26.8720 6.0 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:48:19 36.6537 29.1760 5.9 -.- 1.3 -.- CAMKOY-FETHIYE (MUGLA)
03:38:27 38.7992 29.3735 10.8 -.- 1.2 -.- PACACIOGLU-(USAK)
03:28:48 38.2318 27.8362 9.0 -.- 1.3 -.- BULBULLER-ODEMIS (IZMIR)
03:21:38 37.9123 27.1380 10.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:06:52 39.2962 26.0695 8.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:16:08 37.9042 27.1385 11.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:12:38 38.7155 38.1425 8.4 -.- 1.5 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)
01:42:12 39.2140 40.3233 13.3 -.- 2.0 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
01:36:56 38.8232 26.9857 17.8 -.- 1.2 -.- ALIAGA (IZMIR)
01:19:08 40.8703 28.2345 9.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
00:50:34 39.5845 26.0837 9.7 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
00:10:45 37.0122 35.9210 4.0 -.- 2.2 -.- ERENLER-CEYHAN (ADANA)