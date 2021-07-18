Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 18 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 18 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 18 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:42:35 36.4087 27.2177 10.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:27:17 35.2758 25.2352 3.9 -.- 3.1 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:56:44 39.2713 28.9917 5.0 -.- 2.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
08:42:26 36.6453 27.1553 7.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:40:06 35.1498 25.1868 9.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:56:53 35.2145 25.2308 5.2 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:37:59 38.0202 27.1472 5.1 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
07:32:00 39.4955 25.9580 5.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:20:30 38.4648 39.0510 20.9 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
07:11:33 38.9530 26.0895 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:11:20 35.9060 27.0272 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
06:27:19 37.2907 36.2583 7.4 -.- 2.6 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
06:18:53 36.3070 27.1388 26.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:55:50 37.8513 42.1535 5.4 -.- 3.2 3.2 BOLUKLU-ERUH (SIIRT)
05:39:41 37.4298 42.1800 4.5 -.- 2.5 -.- KOCBEYI-(SIRNAK)
05:13:13 37.7738 28.2168 5.2 -.- 1.5 -.- KOYUNLAR-YENIPAZAR (AYDIN)
04:42:20 36.3857 27.1273 7.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:27:27 34.7672 23.7018 60.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:13:53 36.3552 27.1783 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:54:43 35.3100 24.1935 6.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:36:32 36.2758 27.2725 21.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:20:37 37.5917 30.0672 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-(BURDUR)
02:12:21 39.7405 41.0252 5.6 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
01:26:10 41.1430 43.9250 3.6 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN
01:20:42 34.7672 25.2093 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:16:50 36.3907 27.1300 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:06:06 36.3862 27.1308 26.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:02:53 34.1617 25.1457 6.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
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