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Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 - 10:26 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 18 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 18 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 18 TEMMUZ 2021

SON DEPREMLER 18 TEMMUZ 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:42:35 36.4087 27.2177 10.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:27:17 35.2758 25.2352 3.9 -.- 3.1 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:56:44 39.2713 28.9917 5.0 -.- 2.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
08:42:26 36.6453 27.1553 7.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:40:06 35.1498 25.1868 9.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:56:53 35.2145 25.2308 5.2 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:37:59 38.0202 27.1472 5.1 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
07:32:00 39.4955 25.9580 5.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:20:30 38.4648 39.0510 20.9 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
07:11:33 38.9530 26.0895 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:11:20 35.9060 27.0272 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
06:27:19 37.2907 36.2583 7.4 -.- 2.6 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
06:18:53 36.3070 27.1388 26.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:55:50 37.8513 42.1535 5.4 -.- 3.2 3.2 BOLUKLU-ERUH (SIIRT)
05:39:41 37.4298 42.1800 4.5 -.- 2.5 -.- KOCBEYI-(SIRNAK)
05:13:13 37.7738 28.2168 5.2 -.- 1.5 -.- KOYUNLAR-YENIPAZAR (AYDIN)
04:42:20 36.3857 27.1273 7.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:27:27 34.7672 23.7018 60.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:13:53 36.3552 27.1783 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:54:43 35.3100 24.1935 6.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:36:32 36.2758 27.2725 21.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:20:37 37.5917 30.0672 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-(BURDUR)
02:12:21 39.7405 41.0252 5.6 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
01:26:10 41.1430 43.9250 3.6 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN
01:20:42 34.7672 25.2093 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:16:50 36.3907 27.1300 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:06:06 36.3862 27.1308 26.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:02:53 34.1617 25.1457 6.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "İlk yarıyılda gerçekleşen 552 bin 810 adetlik konut satışı içerisinde İstanbul, 108 bin 51 adet satış ve yüzde 19,6 pay ile ilk sırada yer alıyor." dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, TSKB Gayrimenkul Değerleme, 2021 yılının ilk yarısında gayrimenkul sektörünün performansını değerlendi. Son 8 yıllık konut satışları karşılaştırması, illere göre konut satışları, yıllık konut kredisi faiz oranları ve ipotekli satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün ilk yarı sonucundaki genel durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

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2021 yılının salgın dolayısıyla kısıtlamaların gölgesinde başlayan bir yıl olduğuna dikkati çeken Maya, "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamalar nedeniyle özelikle kredili konut satışları yapılamamıştı. Kısıtlamaların seviyelerindeki değişiklikler toplam konut satışlarını da ilk altı ayda doğrudan etkiledi. Tüm bunlara rağmen 2021 yılının ilk altı ayında toplam konut satışı 552 bin 810 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamla uzun vadeli (verilerin yayınlanmaya başlandığı 2013 yılından itibaren) ortalama satış adetlerinin yakalandığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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