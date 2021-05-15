Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu?15 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 15 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:31:34 36.5430 27.1515 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:05:25 38.9652 26.0168 14.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
09:03:06 36.4742 27.1352 5.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:40:51 39.3058 26.0927 6.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:32:28 34.8892 23.4053 83.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:17:51 36.1843 36.0537 20.8 -.- 1.9 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)
06:25:04 40.7060 25.5062 4.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06:24:21 36.9817 28.0222 15.3 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:17:28 36.4580 27.1733 11.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:38:22 37.8420 27.0378 4.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:35:39 38.4080 29.0705 12.8 -.- 1.8 -.- AHMETLER-ESME (USAK)
05:33:03 39.1382 36.0438 4.3 -.- 1.6 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
05:00:31 37.8390 26.9175 17.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:38:22 36.9043 29.0518 8.6 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
04:36:30 37.1063 36.1012 8.9 -.- 1.6 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
04:18:56 39.3497 42.0393 10.8 -.- 1.3 -.- BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM)
04:15:18 39.4657 33.0598 5.2 -.- 2.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
04:11:43 39.1452 29.4662 12.1 -.- 1.4 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
03:44:37 37.8667 27.1312 19.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:41:07 36.5097 27.3103 25.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:10:39 36.3082 27.2392 16.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:16:57 38.6097 30.3815 7.7 -.- 1.8 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
01:52:07 36.3312 34.3613 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:49:01 36.3400 27.1695 9.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:31:46 38.9233 26.8982 7.8 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:24:37 38.2182 29.6972 9.7 -.- 2.1 -.- YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
01:16:01 37.8092 27.1772 8.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:55:50 36.4283 27.1362 7.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:49:07 36.2378 29.3583 20.3 -.- 3.1 3.0 YESILKOY-KAS (ANTALYA)
00:33:10 36.4217 27.2220 8.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:13:48 37.0195 27.9553 5.0 -.- 2.2 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
00:03:27 37.7957 26.9397 16.3 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:01:44 39.1827 41.5923 5.0 -.- 3.0 3.1 KAYADELEN-VARTO (MUS)