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Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 10:53 |  

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu?15 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 15 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
09:31:34 36.5430 27.1515 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:05:25 38.9652 26.0168 14.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
09:03:06 36.4742 27.1352 5.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:40:51 39.3058 26.0927 6.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:32:28 34.8892 23.4053 83.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:17:51 36.1843 36.0537 20.8 -.- 1.9 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)
06:25:04 40.7060 25.5062 4.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06:24:21 36.9817 28.0222 15.3 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:17:28 36.4580 27.1733 11.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:38:22 37.8420 27.0378 4.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:35:39 38.4080 29.0705 12.8 -.- 1.8 -.- AHMETLER-ESME (USAK)
05:33:03 39.1382 36.0438 4.3 -.- 1.6 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
05:00:31 37.8390 26.9175 17.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:38:22 36.9043 29.0518 8.6 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
04:36:30 37.1063 36.1012 8.9 -.- 1.6 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
04:18:56 39.3497 42.0393 10.8 -.- 1.3 -.- BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM)
04:15:18 39.4657 33.0598 5.2 -.- 2.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
04:11:43 39.1452 29.4662 12.1 -.- 1.4 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
03:44:37 37.8667 27.1312 19.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:41:07 36.5097 27.3103 25.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:10:39 36.3082 27.2392 16.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:16:57 38.6097 30.3815 7.7 -.- 1.8 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
01:52:07 36.3312 34.3613 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:49:01 36.3400 27.1695 9.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:31:46 38.9233 26.8982 7.8 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:24:37 38.2182 29.6972 9.7 -.- 2.1 -.- YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
01:16:01 37.8092 27.1772 8.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:55:50 36.4283 27.1362 7.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:49:07 36.2378 29.3583 20.3 -.- 3.1 3.0 YESILKOY-KAS (ANTALYA)
00:33:10 36.4217 27.2220 8.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:13:48 37.0195 27.9553 5.0 -.- 2.2 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
00:03:27 37.7957 26.9397 16.3 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:01:44 39.1827 41.5923 5.0 -.- 3.0 3.1 KAYADELEN-VARTO (MUS)



KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Şişli'de 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Binanın altında bulunan 2 dükkandaki eşyalar da boşaltıldı. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatandaşların evlerinden eşyalarını sırayla almalarına izin verildikten sonra, bina tamamen boşaltılarak mühürlendi. Bu arada sokağa giriş çıkışlar da kapatıldı.

Öte yandan binanın yıkılmaması için demir direklerle güçlendirme çalışması yapıldı.

- Şişli Kaymakamı Türkel, olay yerinde incelemelerde bulundu

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayati tehlike arz eden bir durum olmadığını belirterek, "Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokak üzerinde bulunuyoruz. Burada bulunan 9 binamız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de özellikle şu ortada gördüğünüz binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş. Tedbir amaçlı bugün hem o bina hem de sağ ve solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık 10 ailemiz var. Şu anda hayati tehlike arz eden bir durum yok. Çevre İl Müdürlüğünün de haberi var. Bekliyoruz. Artık rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak." diye konuştu.

Türkel, 9 binanın geçmişte, deprem yönetmeliğinden önce yapılan eski binalar olduğunu ifade ederek, "En güzeli bunların yerinde dönüştürülmesi." dedi.

"Riskli bina kararı verilmiş olmasına rağmen aileler içeride oturmaya devam mı etti?" sorusu üzerine Türkel, "Bu bir dönüşüm meselesi. Her şeye rağmen bunları yıkmak kolay olmuyor. Çünkü dönüştürdüğümüz zaman aynı kat sayılarını bulamayabiliyoruz. Bu da caydırıcı oluyor. Burada kat sayıları da düşecek normalde. İnşallah zaruret halinde yıkıldığı zaman da mecburiyetler çerçevesinde hangi hak sahibine ne kadar düşüyorsa onu kabullenecekler. İnşallah bir tehlike olmadan bunu atlatırız." yanıtını verdi.

Kaymakam Türkel, ailelerle ilgili bir çalışmaları olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Şu anda açıkta kimse yok. Gerekirse AKOM yardımcı olacak. Belediyemiz yardımcı olacak. Kimseyi açıkta bırakmayız. Bu konuda ailelerimiz emin olsunlar." dedi.

- "Temellerde kayma olduğu tahmin ediliyor"

Binanın tamamen boşaltılmasının ardından son duruma ilişkin de bilgi veren Türkel, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı ile Şişli Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürünün gerekli gözlemleri yaptıklarını, karot numunelerinin alındığını ve birkaç gün içerisinde bunların sonucunun çıkacağını aktardı.

4Gerekli mühürleme işlemi yapıldı

"Gerekli mühürleme işlemi yapıldı"

Kaymakam Türkel, "Geçmişte arkada olan bir inşaat dolayısıyla temellerde bir kayma olduğu tahmin ediliyor. Birkaç gün içerisinde kesin sonuçlar çıkacak. Şu anda burada kat maliklerinin oturmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli mühürleme işlemi yapıldı. Bu raporlar kesinleştikten sonra gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz gerek belediyemiz tarafından kesin karar verilecek. Oturulup oturulmayacağına, iskana izin verilip verilmeyeceğine karar vereceğiz. Burayı kontrol altına aldık. Emniyetimiz giriş ve çıkışa izin vermeyecek. Araç trafiğine kapalı." diye konuştu.

Türkel, tedbir amaçlı tahliye edilen diğer binalarda bir sorun görülmediğini dile getirdi.

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