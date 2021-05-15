Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu?15 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Şişli'de 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.



Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Binanın altında bulunan 2 dükkandaki eşyalar da boşaltıldı. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.



Vatandaşların evlerinden eşyalarını sırayla almalarına izin verildikten sonra, bina tamamen boşaltılarak mühürlendi. Bu arada sokağa giriş çıkışlar da kapatıldı.



Öte yandan binanın yıkılmaması için demir direklerle güçlendirme çalışması yapıldı.



- Şişli Kaymakamı Türkel, olay yerinde incelemelerde bulundu



Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayati tehlike arz eden bir durum olmadığını belirterek, "Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokak üzerinde bulunuyoruz. Burada bulunan 9 binamız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de özellikle şu ortada gördüğünüz binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş. Tedbir amaçlı bugün hem o bina hem de sağ ve solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık 10 ailemiz var. Şu anda hayati tehlike arz eden bir durum yok. Çevre İl Müdürlüğünün de haberi var. Bekliyoruz. Artık rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak." diye konuştu.



Türkel, 9 binanın geçmişte, deprem yönetmeliğinden önce yapılan eski binalar olduğunu ifade ederek, "En güzeli bunların yerinde dönüştürülmesi." dedi.



"Riskli bina kararı verilmiş olmasına rağmen aileler içeride oturmaya devam mı etti?" sorusu üzerine Türkel, "Bu bir dönüşüm meselesi. Her şeye rağmen bunları yıkmak kolay olmuyor. Çünkü dönüştürdüğümüz zaman aynı kat sayılarını bulamayabiliyoruz. Bu da caydırıcı oluyor. Burada kat sayıları da düşecek normalde. İnşallah zaruret halinde yıkıldığı zaman da mecburiyetler çerçevesinde hangi hak sahibine ne kadar düşüyorsa onu kabullenecekler. İnşallah bir tehlike olmadan bunu atlatırız." yanıtını verdi.



Kaymakam Türkel, ailelerle ilgili bir çalışmaları olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Şu anda açıkta kimse yok. Gerekirse AKOM yardımcı olacak. Belediyemiz yardımcı olacak. Kimseyi açıkta bırakmayız. Bu konuda ailelerimiz emin olsunlar." dedi.



- "Temellerde kayma olduğu tahmin ediliyor"



Binanın tamamen boşaltılmasının ardından son duruma ilişkin de bilgi veren Türkel, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı ile Şişli Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürünün gerekli gözlemleri yaptıklarını, karot numunelerinin alındığını ve birkaç gün içerisinde bunların sonucunun çıkacağını aktardı.