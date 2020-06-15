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Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 10:13,

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 15 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 15 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, Bingöl ve diğer illerde meydana gelen son dakika depremler listesi

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:51:28 39.3537 40.7510 5.0 -.- 5.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
09:24:37 39.3787 40.7547 13.1 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
09:22:44 39.3800 40.7413 14.3 -.- 2.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
09:09:58 39.3755 40.7557 20.4 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
09:06:33 39.3530 40.6932 5.0 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
08:46:35 38.9502 27.8760 1.9 -.- 2.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
08:30:56 39.3632 40.7387 7.3 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
08:30:02 39.3593 40.7292 5.0 -.- 3.5 3.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
08:27:54 38.3895 39.1375 4.9 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (08:27:56)
08:12:36 39.3402 40.7283 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
08:03:58 37.1133 28.6143 7.9 -.- 2.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
07:55:28 39.3928 25.5612 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
07:36:49 39.3682 40.6440 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
07:34:06 39.3302 40.7257 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
07:24:58 39.3913 40.7048 6.7 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (07:24:58)
07:13:11 39.3668 40.6185 11.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
07:12:10 39.3735 40.6702 11.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
07:09:02 38.2982 38.8512 19.7 -.- 1.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (07:09:02)
07:04:18 39.3535 40.6480 4.6 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
06:43:53 39.3457 40.6568 5.5 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
06:21:35 39.3487 40.7258 5.0 -.- 2.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
06:19:33 39.3630 40.6128 5.1 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
06:16:51 38.4183 39.1998 4.6 -.- 1.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
06:08:37 39.3722 40.7238 10.9 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
06:04:18 39.3607 40.6467 11.8 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
06:02:48 39.3925 40.7303 12.9 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
05:54:22 39.3575 40.6433 12.4 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
05:51:20 39.6432 26.1110 5.4 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)
05:46:46 39.3380 40.6937 5.0 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
05:24:50 39.3743 40.6862 5.6 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
05:06:04 39.3682 40.6883 5.4 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:53:25 36.8727 27.4557 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:53:09 39.3585 40.6757 6.1 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:32:44 39.3508 40.7322 10.0 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
04:25:47 36.8560 27.3780 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:25:28 39.3280 40.7197 5.0 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:24:52 39.3850 40.7348 14.4 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
04:23:29 39.3510 40.7075 11.0 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:21:05 39.3648 40.7010 10.4 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:14:29 39.3902 40.6677 18.3 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:13:58 39.3642 40.6900 14.6 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
04:12:13 39.3707 40.7427 5.4 -.- 1.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

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04:08:42 39.3810 40.6773 10.8 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:58:46 38.7607 25.6607 6.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
03:58:46 38.8755 29.0192 22.8 -.- 1.2 -.- CAKIRLAR-SIMAV (KUTAHYA)
03:58:19 39.3623 40.7425 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:56:12 39.3253 40.7152 5.0 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:50:08 39.3638 40.6723 5.5 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:33:52 39.3385 40.7145 5.0 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:31:50 39.3667 40.7158 13.4 -.- 1.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:31:16 39.3628 40.6865 9.1 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:25:01 39.3325 40.7560 5.0 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:14:40 39.3553 40.7110 2.0 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:03:33 39.3583 40.7457 4.2 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:02:46 39.3455 40.6725 4.7 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
02:59:17 39.3393 40.7505 5.0 -.- 2.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:55:25 39.3483 40.6155 2.7 -.- 2.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
02:53:40 39.3778 40.6297 4.7 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
02:47:22 39.3650 40.7428 3.6 -.- 1.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:44:41 39.3588 40.7295 9.6 -.- 1.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:43:21 39.3673 40.6977 13.1 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
02:41:19 39.3560 40.7538 5.1 -.- 1.7 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:39:58 39.1042 29.1313 8.8 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
02:37:58 39.3553 40.6683 2.6 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
02:34:21 39.3520 40.6868 5.1 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
02:25:17 38.4183 39.2812 8.4 -.- 1.3 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
02:15:06 36.9842 28.5167 5.2 -.- 1.1 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
02:12:15 39.3427 40.6397 5.4 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
02:01:44 39.3442 40.7508 5.0 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:53:17 39.3597 40.6673 5.0 -.- 3.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:48:13 39.3705 40.4715 8.6 -.- 1.9 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
01:46:36 37.6033 38.6135 15.6 -.- 1.7 -.- BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN)
01:40:35 39.3645 40.7027 5.0 -.- 3.8 3.9 DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:36:23 39.3702 40.7145 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:33:58 39.4067 40.6452 20.6 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (01:33:57)
01:32:58 39.3648 40.6205 4.5 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
01:31:08 39.3490 40.6533 5.1 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:20:58 39.3637 40.6892 5.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:19:32 39.3442 40.7115 6.0 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:11:18 39.3487 40.6808 10.8 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:09:21 39.3483 40.7295 5.0 -.- 2.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:04:59 39.3865 40.6700 19.7 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:04:33 39.3693 40.7258 7.7 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:01:39 39.3420 40.6937 5.5 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:58:53 39.3453 40.7020 1.6 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:56:59 39.3508 40.7448 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:55:33 39.3300 40.7627 5.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:54:31 39.3723 40.7238 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:47:57 39.3958 40.6862 16.0 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:47:10 39.3963 40.6687 18.4 -.- 1.5 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
00:46:09 39.3720 40.6225 18.7 -.- 1.8 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
00:39:03 39.3728 40.7098 1.1 -.- 2.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:38:13 39.3783 40.7172 8.4 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:35:19 39.3918 40.7153 15.0 -.- 1.7 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:34:21 39.3687 40.7002 15.8 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:33:21 39.3610 40.7187 8.9 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:30:04 39.3973 40.6760 15.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:20:36 39.3660 40.6808 3.2 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:17:57 39.3622 40.7135 5.0 -.- 3.8 3.9 DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:17:04 39.3685 40.7305 15.2 -.- 2.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:12:12 39.3487 40.6378 18.5 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
00:06:19 39.3575 40.7195 5.0 -.- 3.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:04:03 39.3793 40.6490 14.9 -.- 1.5 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
00:00:37 39.3735 40.6672 13.2 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİNGÖL’de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden saatler önce yakınlarını ziyarete geldikleri Elmalı köyünden Erzincan’a dönen 9 kişilik Andağ ailesi, faciadan kurtuldu. Sarsıntıyla birlikte yıkılarak moloz yığını haline dönüşen evde saatler önce oturduklarını söyleyen öğretmen Tayfur Andağ, ailece felaketin eşinden döndüklerini söyledi.

Erzincan’da yaşayan öğretmen Tayfur Andağ, eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte 5 gün önce Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki yakınlarını ziyarete geldi. Akrabalarının evinde 4 gün misafir olan öğretmen Tayfur Andağ, dün saat 15.00 sıralarında yakınlarıyla vedalaşıp ailesiyle birlikte 126 kilometre mesafedeki Erzincan’a dönmek için yola çıktı. Yoldayken yakınlarının aramasıyla saat 17.24’te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden haberdar olan Andağ, yeniden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyüne döndü. Depremde en fazla hasar gören köyde, çocuklarıyla saatler önce kaldıkları evin yıkıldığını gören Andağ şoke oldu.

4’ÇOCUKLAR ORADA OYUN OYNAYACAKLARDI, ÇOK KÖTÜ OLURDU’
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’ÇOCUKLAR ORADA OYUN OYNAYACAKLARDI, ÇOK KÖTÜ OLURDU’

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Andağ, molozlarla kaplı evin bahçesinde çocukların saatler önce oyun oynadığını kaydetti. Andağ, deprem haberiyle şoke olup Erzincan’dan yeniden döndüğünü belirterek, "Saat 15.00 gibi buradan çıktık. Erzincan’a giderken yoldayken deprem olduğu haberi geldi. Hemen buraya döndük. Eniştemin evi, yıkıldı. Onlar da zor kaçmış dışarıya. Eşimin halası ekmek pişiriyormuş. Şoka girmiş, kendisini dışarı atamamış. Kız kardeşi dışarı çıkmış, ablasının dışarı çıkamadığını görünce tekrar içeri girip ablasını tutup dışarı çıkarmış. Biz 9 kişilik aileydik. İşin kötü yanı çocukların oyun oynadığı alan yıkılan duvarın dibiydi. Burada 4 gün kaldık. Burada olsaydık, muhtemelen çocuklar yine orada oyun oynayacaklardı, çok kötü olurdu. Buralar boştu, yıkılıp dağılmış" dedi.

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