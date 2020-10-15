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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 08:04 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 15 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 15 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Muğla, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
2020.10.15 07:35:17 40.5878 28.9938 3.7 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.10.15 07:32:00 40.5825 28.9895 4.0 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.10.15 07:31:15 40.6035 28.9822 6.5 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.10.15 07:12:44 38.0192 34.0788 6.1 -.- 1.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.10.15 07:09:30 35.6642 26.2187 8.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2020.10.15 05:41:38 35.6853 26.1938 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2020.10.15 05:39:09 35.6712 26.2515 9.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2020.10.15 05:15:26 39.0418 27.9077 2.4 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)
2020.10.15 04:56:32 35.6548 26.2505 3.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2020.10.15 04:48:10 35.5927 26.2168 7.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2020.10.15 04:20:16 36.3165 29.6443 13.5 -.- 1.2 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)
2020.10.15 04:16:45 35.6132 26.2203 1.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2020.10.15 04:14:36 35.6753 26.2302 11.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2020.10.15 03:54:49 40.0605 28.2085 11.6 -.- 2.1 -.- BEYKOY-SUSURLUK (BALIKESIR)
2020.10.15 03:42:19 35.7242 26.2622 10.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2020.10.15 02:57:37 35.6442 29.5717 10.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2020.10.15 02:38:53 39.3640 27.9618 5.0 -.- 2.4 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2020.10.15 01:59:45 39.5232 27.6255 5.0 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)
2020.10.15 01:51:24 38.7055 43.1077 3.1 -.- 1.4 -.- VAN GOLU
2020.10.15 01:22:49 35.6765 26.2405 7.8 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, afet risklerini azaltmak amacıyla "alan bazlı" afet risklerini belirliyor, kritik altyapıların afet direncinin artırılmasına ve iklim değişikliğinin afet risklerine etkisine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Afetlerle mücadelede risk odaklı bir yönetim anlayışı benimseyen AFAD, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve iller bazında İl Afet Risk Azaltma Planı'nı (İRAP) hayata geçirerek afetlerin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda AFAD, söz konusu planların hedeflerine ulaşması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Yürürlükteki Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini hazırlayan AFAD, "alan bazlı" afet risklerinin belirlenmesi, kritik altyapıların afet direncinin desteklenmesi ve iklim değişikliğinin afet risklerine etkisine yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın güncellenmesinden de sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

3Vatandaş, evinin deprem tehlikesini haritadan sorgulayabiliyor
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Vatandaş, evinin deprem tehlikesini haritadan sorgulayabiliyor

İlki 1945'te hazırlanan ve bugüne kadar 6 kez değiştirilen Türkiye Deprem Tehlike Haritası, son olarak 2018'de güncellendi.

Güncellenmiş yeni harita, deprem riski yaratan fay hatlarını değil, deprem nedeniyle can ve mal kaybının yaşanabileceği, deprem tehlikesinin olduğu bölgeleri gösteriyor.

En güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modellerle hazırlanan güncel haritaya göre, Türkiye topraklarının yüzde 17'si "en tehlikeli" alanda yer alıyor. Nüfusun yüzde 27'si ve binaların yüzde 26'sı da bu alanda bulunuyor.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden erişilebilen haritadan evinin ve iş yerinin deprem tehlikesini sorgulayarak depremin neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbir alma imkanına sahip oluyor.

4Depreme dayanıklı yapıların inşasında usul ve esaslar yeniden belirlendi
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Depreme dayanıklı yapıların inşasında usul ve esaslar yeniden belirlendi

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası dışında 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de afet risklerinin azaltılmasına yönelik önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yönetmelikte, bir yapının inşa edileceği yerin, deprem bölgesi olup olmadığı ve zemin özelliklerinin dikkate alınması isteniyor.Bu özellikler dikkate alınarak, herhangi bir yapının, depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli asgari koşullar yönetmelikte sıralanıyor.

Deprem riskinin azaltılması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için binaların ilgili yönetmeliğe uygun inşa edilmesi büyük önem taşıyor.

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