Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 14 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:10:48 37.8960 27.1467 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:42:11 35.4445 26.1890 5.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:31:41 37.6823 28.9308 4.4 -.- 1.6 -.- YAHSILER-TAVAS (DENIZLI)
06:19:46 40.3150 26.9937 7.1 -.- 1.6 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
05:36:20 35.1243 24.6122 11.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:14:39 40.1088 24.8230 14.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
04:57:14 36.3868 27.2160 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:37:46 37.8212 27.0985 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:41 37.0455 27.4802 4.7 -.- 1.2 -.- BODRUM (MUGLA)
03:49:27 37.8250 27.1090 2.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:36:37 40.1568 27.2240 20.5 -.- 1.1 -.- AKKAYRAK-BIGA (CANAKKALE)
03:17:10 36.5253 25.3445 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:12:18 37.0430 28.2857 11.8 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
03:04:57 36.8195 29.3138 11.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
03:00:31 36.4445 27.1053 7.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:24:38 38.0348 26.1377 3.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
01:59:43 37.8010 26.8838 8.6 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:46:42 40.3192 27.0020 13.9 -.- 1.9 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
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