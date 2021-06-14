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Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 08:07 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 14 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:10:48 37.8960 27.1467 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:42:11 35.4445 26.1890 5.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:31:41 37.6823 28.9308 4.4 -.- 1.6 -.- YAHSILER-TAVAS (DENIZLI)
06:19:46 40.3150 26.9937 7.1 -.- 1.6 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
05:36:20 35.1243 24.6122 11.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:14:39 40.1088 24.8230 14.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
04:57:14 36.3868 27.2160 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:37:46 37.8212 27.0985 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:41 37.0455 27.4802 4.7 -.- 1.2 -.- BODRUM (MUGLA)
03:49:27 37.8250 27.1090 2.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:36:37 40.1568 27.2240 20.5 -.- 1.1 -.- AKKAYRAK-BIGA (CANAKKALE)
03:17:10 36.5253 25.3445 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:12:18 37.0430 28.2857 11.8 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
03:04:57 36.8195 29.3138 11.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
03:00:31 36.4445 27.1053 7.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:24:38 38.0348 26.1377 3.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
01:59:43 37.8010 26.8838 8.6 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:46:42 40.3192 27.0020 13.9 -.- 1.9 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İZMİR’deki 6.6’lık depremde yıkılan, 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı’na ilişkin iddianamede, belediyeden savcılığa gönderilen evraktaki, düşük çimento kalitesine dair bilgi notuna dikkat çekilerek; binada kullanılan yapı malzemelerinin yetersizliği, işçilik hataları, denetim eksiklikleri, zemin seçimindeki hatalar sıralanıp, ölüm ve yaralanmalardan şüphelilerin sorumlu oldukları vurgulandı.

4

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılarak 222 günde tamamlanan soruşturmada 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Ayrıca kamu görevlileri hakkında ’görevi ihmal’e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdüğü bildirildi.

Çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’yla ilgili iddianame ise, İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, yapı sahibi, müteahhit, mimar, inşaat mühendisi, uygulama sorumlusu, yapı denetim sorumlusu, mimari ve statik-betonarme proje müelliflerinin de bulunduğu 2’si tutuklu 10 kişi, sanık olarak yer aldı. Binada enkaz altında kalarak ölenlerin yakınlarından 12 kişi davaya müdahil oldu.

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