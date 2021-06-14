Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılarak 222 günde tamamlanan soruşturmada 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Ayrıca kamu görevlileri hakkında ’görevi ihmal’e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdüğü bildirildi.



Çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’yla ilgili iddianame ise, İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, yapı sahibi, müteahhit, mimar, inşaat mühendisi, uygulama sorumlusu, yapı denetim sorumlusu, mimari ve statik-betonarme proje müelliflerinin de bulunduğu 2’si tutuklu 10 kişi, sanık olarak yer aldı. Binada enkaz altında kalarak ölenlerin yakınlarından 12 kişi davaya müdahil oldu.