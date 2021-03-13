Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 13 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın bundan sonra yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz. Buna ilişkin bir genelgeyi de önümüzdeki hafta yayımlayıp; belediyelerimizin, gayrimenkul sektörümüzün bu anlamda şartnamelerde zorunlu hale getirmesini isteyeceğimiz bir düzenlemeyi de yapıyor olacağız" dedi.



Bakan Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü tarafından düzenlenen ’Gayrimenkul Sektör Seminerleri’ programına katıldı. Programa Bakan Kurum’un yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve öğrenciler katıldı. Programda Elazığ depremini yaşayan vatandaşları konu alan video gösterildi. Bakan Kurum, depremzedelerin anlattıklarını izlerken duygulandı. Kurum, programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bundan sonraki süreçte en önemli gündem maddelerinden biri olacağına dikkat çekerek, gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin en önemli sorunlarından biri olacağını söyledi.



’İKLİM KANUNU HAZIRLAYACAĞIZ’



1 ayda yağacak yağışların 1 saatte şehre düştüğünü ve şehirdeki altyapı yetersizliğini gördüklerini anlatan Bakan Kurum, "Kırsal kesimdeki altyapıda yapacağımız yolların bilhassa Karadeniz’de dağlardan akan suların deşarjının yapılacağı, o deşarjla birlikte yola zarar vermeyecek altyapının yapılması çok önemli. Yapacağımız her projede atacağımız her adımda iklim değişikliğini, etkilerini düşünmek zorundayız. Buna göre hareket ediyoruz, eylem planlarımızı bu çerçevede yayımladık. Bir iklim kanunu hazırlayacağız. Öğrencilerimiz, hocalarımız, bütün sivil toplum örgütlerimizin içinde olduğu, onların görüşlerinin fikirlerinin de alındığı iklim kanunu çerçevesinde de 2030, 2050 yılına yönelik adımlarımızı atacağız. Bu da gayrimenkul sektörünün, bugüne kadar konuşmadığı ancak bundan sonra konuşması gerektiği bir alandır. Bundan sonraki süreçte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek adımları atmak, gayrimenkul sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olacaktır" dedi.