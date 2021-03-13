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Haber Giriş: 13 Mart 2021 - 09:09 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 13 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 13 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:58:27 38.9950 26.1182 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:50:39 40.8783 31.6407 9.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU)
07:20:04 38.9532 26.0730 7.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:10:59 38.9540 26.0667 10.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:55:24 38.0577 26.9497 24.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:50:49 38.0328 27.1437 27.5 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
06:13:27 37.8627 26.9520 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:49:18 36.9045 27.6050 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:35:21 38.1667 26.2940 9.2 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
05:15:43 38.2243 44.4200 10.4 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
05:15:13 40.7502 25.5517 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:15:07 36.9400 27.6138 1.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:12:01 37.6917 27.0082 7.3 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
05:01:10 37.8553 26.9062 23.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:28:24 37.6905 27.0082 4.8 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
04:18:27 36.8822 27.5788 10.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:56:09 37.8175 26.6582 6.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:47:47 36.4002 28.6847 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:36:30 38.2183 25.7788 7.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:14:47 38.3080 44.9987 3.9 -.- 3.5 3.7 IRAN
01:45:46 38.9727 26.1045 9.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:22:32 38.6380 26.6498 20.5 -.- 1.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:51:04 38.9323 26.0965 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın bundan sonra yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz. Buna ilişkin bir genelgeyi de önümüzdeki hafta yayımlayıp; belediyelerimizin, gayrimenkul sektörümüzün bu anlamda şartnamelerde zorunlu hale getirmesini isteyeceğimiz bir düzenlemeyi de yapıyor olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü tarafından düzenlenen ’Gayrimenkul Sektör Seminerleri’ programına katıldı. Programa Bakan Kurum’un yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve öğrenciler katıldı. Programda Elazığ depremini yaşayan vatandaşları konu alan video gösterildi. Bakan Kurum, depremzedelerin anlattıklarını izlerken duygulandı. Kurum, programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bundan sonraki süreçte en önemli gündem maddelerinden biri olacağına dikkat çekerek, gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin en önemli sorunlarından biri olacağını söyledi.

’İKLİM KANUNU HAZIRLAYACAĞIZ’

1 ayda yağacak yağışların 1 saatte şehre düştüğünü ve şehirdeki altyapı yetersizliğini gördüklerini anlatan Bakan Kurum, "Kırsal kesimdeki altyapıda yapacağımız yolların bilhassa Karadeniz’de dağlardan akan suların deşarjının yapılacağı, o deşarjla birlikte yola zarar vermeyecek altyapının yapılması çok önemli. Yapacağımız her projede atacağımız her adımda iklim değişikliğini, etkilerini düşünmek zorundayız. Buna göre hareket ediyoruz, eylem planlarımızı bu çerçevede yayımladık. Bir iklim kanunu hazırlayacağız. Öğrencilerimiz, hocalarımız, bütün sivil toplum örgütlerimizin içinde olduğu, onların görüşlerinin fikirlerinin de alındığı iklim kanunu çerçevesinde de 2030, 2050 yılına yönelik adımlarımızı atacağız. Bu da gayrimenkul sektörünün, bugüne kadar konuşmadığı ancak bundan sonra konuşması gerektiği bir alandır. Bundan sonraki süreçte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek adımları atmak, gayrimenkul sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olacaktır" dedi.

4’MİLLETİMİZİ KENTSEL DÖNÜŞÜME DAVET EDİYORUM’

’MİLLETİMİZİ KENTSEL DÖNÜŞÜME DAVET EDİYORUM’

İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde, Türkiye’nin de her yerinde kentsel dönüşüm anlayışının devam ettiğini ifade eden Kurum, bu kapsamda İstanbul’da 117 bin konutun dönüşüm sürecini başlattıklarını ifade etti. Bakan Kurum, "Ülkemiz deprem bölgesi ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bugüne kadar da 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. El birliği içerisinde bu dönüşüm sürecini sağlamak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Bu acıları tekrar yaşamamak adına da bu kararlılığı hep birlikte göstermek zorundayız. Bakanlık olarak verilmesi gereken tüm destekleri vermeye hazırız. Vatandaşlarımızın talepleri rızaları çerçevesinde bu projeleri yapacağız. Topyekün milletimizi kentsel dönüşüme davet ediyorum" diye konuştu.

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