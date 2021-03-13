Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 13 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 13 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:58:27 38.9950 26.1182 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:50:39 40.8783 31.6407 9.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU)
07:20:04 38.9532 26.0730 7.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:10:59 38.9540 26.0667 10.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:55:24 38.0577 26.9497 24.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:50:49 38.0328 27.1437 27.5 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
06:13:27 37.8627 26.9520 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:49:18 36.9045 27.6050 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:35:21 38.1667 26.2940 9.2 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
05:15:43 38.2243 44.4200 10.4 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
05:15:13 40.7502 25.5517 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:15:07 36.9400 27.6138 1.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:12:01 37.6917 27.0082 7.3 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
05:01:10 37.8553 26.9062 23.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:28:24 37.6905 27.0082 4.8 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
04:18:27 36.8822 27.5788 10.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:56:09 37.8175 26.6582 6.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:47:47 36.4002 28.6847 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:36:30 38.2183 25.7788 7.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:14:47 38.3080 44.9987 3.9 -.- 3.5 3.7 IRAN
01:45:46 38.9727 26.1045 9.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:22:32 38.6380 26.6498 20.5 -.- 1.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:51:04 38.9323 26.0965 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
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