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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 08:17 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 13 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 13 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Muğla, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:22:38 38.8858 38.2045 6.4 -.- 2.3 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA)
05:49:48 36.3898 29.5632 12.4 -.- 0.8 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)
05:28:11 36.9257 27.5155 11.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:13:08 36.9335 27.5148 4.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:59:27 36.9322 27.5220 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:26:48 36.9515 27.3175 2.5 -.- 1.9 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 04:25:32 36.2947 32.1445 10.4 -.- 1.5 -.- DEMIRTAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:40:28 37.7690 32.1567 5.7 -.- 1.7 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)
02:56:41 37.8518 32.0438 5.3 -.- 1.2 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)
02:55:33 37.7282 32.2543 5.4 -.- 1.7 -.- KAYALI-MERAM (KONYA)
02:52:02 37.7743 32.2072 16.2 -.- 1.3 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)
02:48:09 37.7337 32.1527 6.0 -.- 1.5 -.- KAYALI-MERAM (KONYA)
02:31:41 37.7697 32.1687 1.2 -.- 1.9 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)
02:07:30 36.0612 35.9003 7.8 -.- 1.6 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
01:31:44 40.3637 44.8417 5.0 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN
01:15:20 37.7353 32.1108 5.0 -.- 1.5 -.- INLICE-MERAM (KONYA)
00:48:49 37.7885 32.1512 8.2 -.- 2.0 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA)
00:34:12 38.8403 26.9847 15.7 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:28:03 37.7060 32.2560 11.3 -.- 0.7 -.- KUMRALI-MERAM (KONYA)
00:26:01 38.8222 26.9950 8.0 -.- 1.8 -.- ALIAGA (IZMIR)
00:25:55 37.7482 32.1480 5.0 -.- 1.8 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)
00:18:16 37.7792 32.1252 5.5 -.- 1.9 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Birleşmiş Milletler (BM), olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde son 20 yılda hızlı bir artış gözlendiğini ve 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetlerin küresel ekonomide yaklaşık 3 trilyon dolar kayba neden olduğunu bildirdi.

BM'nin "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla yayımladığı raporuna göre, 2000 ve 2019 yılları arasında 7 bin 348 büyük afet yaşandı.

Son 20 yılda olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde hızlı bir artış kaydedilirken, 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetler 1,23 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Doğal afetlerin küresel ekonomiye maliyeti ise 2,97 trilyon doları buldu.

Rapora göre, son 20 yılda yaşanan büyük çaplı seller 2 kat artarken, fırtına, kuraklık, orman yangınları ve olağanüstü hava olaylarında da artış gözlemlendi.

4Deprem ve tsunamilerde artış
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Deprem ve tsunamilerde artış

En fazla can kaybına neden olan deprem ve tsunamilerin sayısında da artış yaşandı.

En fazla doğal afet Asya'da meydana gelirken, 3 binin üzerinde afetin yaşandığı Asya'yı 1756 afetle Amerika ve 1192 afetle Afrika izledi.

Afetten en fazla etkilenen ülkeler arasında ise sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Filipinler ve Endonezya yer aldı.

Hint Okyanusu'nda 2004'te yaşanan tsunami nedeniyle 226 bin 400 kişi hayatını kaybederken, 2010'da Haiti'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem ise 222 bin can aldı.

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