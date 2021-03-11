Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 11 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 11 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:58:04 37.9735 26.8345 20.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:08:41 39.2713 26.2437 13.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:50:25 37.7212 27.0118 15.6 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
06:43:10 37.6833 27.1025 17.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:20:12 38.5382 39.2473 6.4 -.- 2.2 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG)
05:56:24 37.8528 27.2688 7.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN)
04:47:24 37.1703 28.4385 11.6 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-(MUGLA)
04:10:03 34.6457 26.6542 15.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:07:12 38.1315 26.5020 9.5 -.- 1.4 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR)
03:07:17 38.4335 39.1953 5.0 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
02:41:43 41.3105 33.7997 19.5 -.- 1.6 -.- KEREMLI-(KASTAMONU)
02:34:17 36.1072 27.5367 7.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
01:50:56 39.2175 38.8305 5.0 -.- 2.8 -.- CIHANGIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
01:50:06 37.9050 27.1420 12.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:42:45 37.8340 26.5880 14.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:33:41 37.8450 26.9585 20.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:32:31 37.7703 26.8705 20.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:29:15 37.8905 26.8785 29.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:02:13 40.3920 23.9435 3.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
00:55:38 37.8378 29.6738 7.8 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
00:38:10 38.8710 26.8145 13.2 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
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