Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 11 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 11 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:34:00 36.4340 27.0772 7.9 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:49:46 36.4425 27.1222 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:44:14 36.4210 27.1703 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:12:16 37.9725 31.6297 14.5 -.- 1.7 -.- SULUDERE-HUYUK (KONYA)
04:32:20 37.0122 31.1087 5.0 -.- 2.9 -.- BILGINLER-SERIK (ANTALYA)
04:02:28 38.0170 25.8113 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:37:25 36.6675 27.4775 19.3 -.- 1.5 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA)
03:03:43 38.0682 25.9077 11.1 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
02:07:33 36.4063 27.0918 8.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:58:30 36.2882 27.0640 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
00:44:07 36.3080 27.1598 24.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:32:17 39.4577 33.0392 5.6 -.- 1.7 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
00:30:44 36.6258 35.6992 15.7 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
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