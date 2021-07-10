Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 10 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:29:06 37.2183 28.5517 5.4 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
08:26:53 37.2380 28.5535 5.5 -.- 2.5 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
06:13:24 37.0478 36.1308 8.0 -.- 2.4 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
06:13:08 38.9352 26.1207 10.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:01:27 38.7585 25.5590 8.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:46:59 37.8390 27.0077 7.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:44:27 36.3903 27.1677 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:25:23 38.9785 26.0920 6.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:09:20 36.3492 26.9757 9.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:06:48 38.9463 26.0388 10.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
03:57:13 36.3785 27.0940 7.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:56:28 38.9448 26.0063 6.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
02:42:57 38.9477 26.0160 9.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
02:35:24 37.2310 28.5968 4.9 -.- 2.2 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
02:28:46 36.1535 31.5690 25.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:20:47 37.2222 28.5608 5.3 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
02:19:37 37.2425 28.5165 8.6 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA)
02:07:44 38.1042 27.0382 12.8 -.- 1.5 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
00:28:08 38.9347 25.9613 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
00:17:20 37.9338 28.7763 5.0 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
00:00:01 38.9625 26.0377 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
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