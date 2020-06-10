MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
GeriGündem Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 09:13,

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 10 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:12:22 38.2527 27.2248 10.6 -.- 1.7 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
08:00:07 38.4412 38.9810 11.9 -.- 1.8 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
07:50:52 35.4867 26.8027 7.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:41:02 40.6283 29.1483 12.2 -.- 1.7 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)
07:07:42 39.6220 26.4377 5.8 -.- 1.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
05:39:57 39.5828 35.4408 6.1 -.- 1.7 -.- KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
05:35:44 38.2692 27.2323 5.1 -.- 2.3 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
05:29:04 40.2410 31.7658 5.2 -.- 1.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
05:25:18 40.3537 27.4313 11.0 -.- 2.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
05:21:20 38.2580 27.2122 5.0 -.- 1.3 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
05:20:29 36.2320 29.2937 8.7 -.- 0.9 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA)
05:19:50 40.1918 31.7088 5.1 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:06:49 38.3315 38.7818 15.4 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
04:48:11 35.4212 23.1433 5.0 -.- 3.6 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:02:25 37.0502 27.4587 8.8 -.- 1.0 -.- BODRUM (MUGLA)
02:43:15 36.9953 34.5432 7.2 -.- 2.1 -.- BEKIRALANI-TOROSLAR (MERSIN)
02:23:26 39.1775 27.7780 9.4 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
02:12:19 37.8192 30.1473 2.9 -.- 1.9 -.- SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA)
02:04:31 38.2537 27.2410 5.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
01:56:36 38.2637 27.2435 5.3 -.- 2.0 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
01:56:23 37.3993 36.0045 4.4 -.- 1.9 -.- KIZILOMERLI-SUMBAS (OSMANIYE)
01:35:07 38.2805 27.2462 4.4 -.- 1.8 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
01:32:38 40.9312 32.6845 7.6 -.- 2.4 -.- CANDIRLAR-ESKIPAZAR (KARABUK)
01:13:22 38.2472 27.2175 5.3 -.- 1.4 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
01:00:58 38.2690 27.2355 10.6 -.- 1.8 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
00:31:17 38.2658 27.2317 5.3 -.- 1.6 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

İran'ın Beyrem şehrinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaleti'ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 21.48’te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

3
Abone Olgoogle-news

İZMİR’de, AFAD’ın verilerine göre, saat 18.44’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, hafif şekilde hissedildi.

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, saat 18.44’te merkez üssü İzmir’in Menderes ilçesi olan, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.63 kilometre altında gerçekleşen deprem, Menderes ile çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi