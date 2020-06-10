Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler 10 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
İran'ın Beyrem şehrinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaleti'ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 21.48’te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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İZMİR’de, AFAD’ın verilerine göre, saat 18.44’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, hafif şekilde hissedildi.
AFAD’ın açıkladığı verilere göre, saat 18.44’te merkez üssü İzmir’in Menderes ilçesi olan, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.63 kilometre altında gerçekleşen deprem, Menderes ile çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.