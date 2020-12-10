Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 10 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan İzmir bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Aralık 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:54:42 37.8330 26.9388 11.4 -.- 3.6 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:51:20 37.8797 26.8720 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:49:22 38.7545 27.7845 11.9 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
06:47:21 37.8420 26.9417 5.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:29:14 38.4212 39.2908 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
06:20:07 38.1920 27.3005 5.5 -.- 2.5 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)
05:57:14 39.1830 41.9543 6.9 -.- 1.7 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
05:04:01 37.7047 27.0697 9.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:59:51 38.8368 26.8367 2.5 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:17:43 38.0030 27.2892 5.1 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
03:59:24 40.8455 34.5198 5.0 -.- 3.3 3.4 YAVU-ISKILIP (CORUM)
03:30:05 37.8828 27.0048 10.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:27:05 37.7992 26.9645 13.9 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:20:02 37.8905 26.9965 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:54:03 37.9042 26.8678 9.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:46:12 37.8882 26.8598 4.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:24:38 37.7452 27.0567 16.7 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:21:33 37.9468 26.4592 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:08:15 37.0067 28.8822 8.9 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:07:19 39.5770 41.2075 5.0 -.- 2.2 -.- DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM)
00:48:58 37.9122 26.8388 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:21:50 37.7215 27.0680 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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