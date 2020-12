Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Özellikle Bayraklı’da yıkılan binalardan hem müteahhitlerin hem de yerel yönetimlerin sorumlu olduğunu anlatan Feyyaz Sungur, kent genelinde acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi. Deprem riskiyle her an karşı karşıya olunduğunu dile getiren Sungur, İzmir’in 7 büyüklüğündeki bir depremi kaldıramayacağını savunarak şöyle devam etti:



"Kentsel dönüşüm konusunda bir yetki karmaşası olduğu söyleniyor. Ama bunu belediyenin yapması lazım. Belediye yetkisi olmadığını söylüyor. O zaman gerekeni yap bakanlığa haber ver. Yıkılan binaların sorumlusu müteahhit ve belediyedir. Bir daha böyle bir depremde İzmir’deki binaların yarısı yıkılır. Bir an önce kentsel dönüşüm seferberliği yapmak lazım. Deprem her an olabilir. Burada belediyelere çok iş düşüyor. Bir türlü hareket edemiyorlar. Çünkü kentsel dönüşümün, halkla ilişkiler, sigorta, yerel yönetim ve merkezi yönetim ayağı var. Bunları ortak akılda birleştirecek bir belediye gerekiyor. Ama maalesef buradaki belediye başkanı randevu vermiyor. Ben büyük bir ihmal görüyorum. Birlik ve beraberliği sağlayarak tehlikeden kurtulmamız lazım. Karşıyaka’nın Atakent mevkisinde imar artışı isteneceğine imarı geri almışlar. Hangi imar komisyonu bunu yapıyor anlamak mümkün değil. İmar bir kısmına verilmiş, bir kısmına verilmemiş. Böyle giderse daha çok canlar yanar. İnşallah yanmaz ama durum bunu gösteriyor. Çünkü 1999 Gölcük depreminden sonra büyük bir hızla kentsel dönüşüm heyecanı başladı. Ama kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadı. 20 yıl geçti. 20 yıldır bir şey yapılmadı. Duyarlı bir belediye bunu halleder diye umut ediyorum"