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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 07:17 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 10 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan İzmir bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Aralık 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:54:42 37.8330 26.9388 11.4 -.- 3.6 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:51:20 37.8797 26.8720 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:49:22 38.7545 27.7845 11.9 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
06:47:21 37.8420 26.9417 5.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:29:14 38.4212 39.2908 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
06:20:07 38.1920 27.3005 5.5 -.- 2.5 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)
05:57:14 39.1830 41.9543 6.9 -.- 1.7 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
05:04:01 37.7047 27.0697 9.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:59:51 38.8368 26.8367 2.5 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:17:43 38.0030 27.2892 5.1 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
03:59:24 40.8455 34.5198 5.0 -.- 3.3 3.4 YAVU-ISKILIP (CORUM)
03:30:05 37.8828 27.0048 10.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:27:05 37.7992 26.9645 13.9 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:20:02 37.8905 26.9965 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:54:03 37.9042 26.8678 9.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:46:12 37.8882 26.8598 4.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:24:38 37.7452 27.0567 16.7 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:21:33 37.9468 26.4592 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:08:15 37.0067 28.8822 8.9 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:07:19 39.5770 41.2075 5.0 -.- 2.2 -.- DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM)
00:48:58 37.9122 26.8388 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:21:50 37.7215 27.0680 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)


KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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HATAY’da merkez üssü İskenderun Körfezi olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.22’de merkez üssü İskenderun Körfezi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 9.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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İZMİR İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Feyyaz Sungur, kent genelinde acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğini söyleyerek, "Böyle giderse daha çok canlar yanar. İnşallah yanmaz ama durum bunu gösteriyor. Çünkü 1999 Gölcük depreminden sonra büyük bir hızla kentsel dönüşüm heyecanı başladı. 20 yıl geçti ama kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadı" dedi.

İzmir’de yıkıma neden olan 30 Ekim depreminin bazı gerçekleri ortaya çıkardığını savunan İZİD Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Feyyaz Sungur, İzmir’de son 20 yılda kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadığını öne sürdü. 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte çok can kaybı yaşandığını hatırlatan Sungur, yıkılan binalarla birlikte milli servetin de zarara uğradığını dile getirdi. 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanununun kentteki riskli binaların tespiti konusunda yol gösterici olduğunu ifade eden Sungur, "Bu yasa çıktığı zaman tüm hasarlı ve depreme dayanıklı olmayan binalar tespit edilip bakanlığa haber verilecekti. Ben bir inşaat mühendisi olarak 1999 yılını milat olarak görüyorum. 1999’da yapı denetim kanunu çıktı. Ancak binaların dayanıklı olmadığı tespit edilmesine karşın alttaki dükkana ruhsat vermişler. Böyle bir binaya ruhsat verilmez" dedi.

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Özellikle Bayraklı’da yıkılan binalardan hem müteahhitlerin hem de yerel yönetimlerin sorumlu olduğunu anlatan Feyyaz Sungur, kent genelinde acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi. Deprem riskiyle her an karşı karşıya olunduğunu dile getiren Sungur, İzmir’in 7 büyüklüğündeki bir depremi kaldıramayacağını savunarak şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm konusunda bir yetki karmaşası olduğu söyleniyor. Ama bunu belediyenin yapması lazım. Belediye yetkisi olmadığını söylüyor. O zaman gerekeni yap bakanlığa haber ver. Yıkılan binaların sorumlusu müteahhit ve belediyedir. Bir daha böyle bir depremde İzmir’deki binaların yarısı yıkılır. Bir an önce kentsel dönüşüm seferberliği yapmak lazım. Deprem her an olabilir. Burada belediyelere çok iş düşüyor. Bir türlü hareket edemiyorlar. Çünkü kentsel dönüşümün, halkla ilişkiler, sigorta, yerel yönetim ve merkezi yönetim ayağı var. Bunları ortak akılda birleştirecek bir belediye gerekiyor. Ama maalesef buradaki belediye başkanı randevu vermiyor. Ben büyük bir ihmal görüyorum. Birlik ve beraberliği sağlayarak tehlikeden kurtulmamız lazım. Karşıyaka’nın Atakent mevkisinde imar artışı isteneceğine imarı geri almışlar. Hangi imar komisyonu bunu yapıyor anlamak mümkün değil. İmar bir kısmına verilmiş, bir kısmına verilmemiş. Böyle giderse daha çok canlar yanar. İnşallah yanmaz ama durum bunu gösteriyor. Çünkü 1999 Gölcük depreminden sonra büyük bir hızla kentsel dönüşüm heyecanı başladı. Ama kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadı. 20 yıl geçti. 20 yıldır bir şey yapılmadı. Duyarlı bir belediye bunu halleder diye umut ediyorum"

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