Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 1 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 1 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 1 TEMMUZ
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:50:24 36.3945 27.2295 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:20:31 36.5882 27.4907 7.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:03:15 36.1018 27.1020 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:40:55 36.2883 27.0722 13.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:37:45 36.2898 27.1500 2.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:42:39 36.3680 27.1948 2.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:18:52 38.6113 39.5020 2.2 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG)
03:58:51 36.3125 27.1877 5.0 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:02:37 36.2522 26.8802 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
02:54:32 38.0110 26.9125 1.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:50:09 37.8827 27.0725 4.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:27:17 36.2410 27.2902 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:24:35 36.0013 28.6750 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:16:19 36.3418 27.4058 2.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:20:09 37.0175 27.6088 9.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:14:36 36.3483 27.2315 19.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:02:00 37.1568 27.9478 22.7 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
00:59:18 35.3565 31.9840 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
00:00:02 37.7117 36.2172 5.0 -.- 1.6 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)