Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 1 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Millet olarak kuvvetli olduğu kadar zayıf taraflarımızın da bulunduğuna işaret eden Vali Köşger, "Zayıf taraflarımızdan biri; bir iş başımıza gelmeden çok ciddiye almıyoruz. Afete maruz kalınca olayı ciddiye alıp o anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğal afetler önceden hazırlık ve çalışma yapılması, gerçekler neyse tespit edilerek ona göre önlem alınması gereken durumlardır. İzmirin canlı fay hatları nerededir, en son ne zaman hareket göstermiştir, periyodik ritmi nedir, ne kadar şiddette deprem üretebilir? Cevaplarını bilirsek yapılaşmayı, kentin gelişmesini ona göre planlar, ona göre çalışırız. Yapılması gereken esasen budur. Bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları var. Biz de AFAD olarak, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) adı altında çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.