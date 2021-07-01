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Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 07:58 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 1 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 1 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 1 TEMMUZ

SON DEPREMLER 1 TEMMUZ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:50:24 36.3945 27.2295 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:20:31 36.5882 27.4907 7.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:03:15 36.1018 27.1020 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:40:55 36.2883 27.0722 13.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:37:45 36.2898 27.1500 2.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:42:39 36.3680 27.1948 2.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:18:52 38.6113 39.5020 2.2 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG)
03:58:51 36.3125 27.1877 5.0 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:02:37 36.2522 26.8802 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
02:54:32 38.0110 26.9125 1.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:50:09 37.8827 27.0725 4.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:27:17 36.2410 27.2902 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:24:35 36.0013 28.6750 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:16:19 36.3418 27.4058 2.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:20:09 37.0175 27.6088 9.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:14:36 36.3483 27.2315 19.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:02:00 37.1568 27.9478 22.7 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
00:59:18 35.3565 31.9840 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
00:00:02 37.7117 36.2172 5.0 -.- 1.6 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

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Deprem Master Planı toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında, il protokolünün katılımıyla, İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapıldı. Vali Köşger; yerel yönetimleri, bürokrasiyi, akademisyenleri ve STK temsilcilerini buluşturan toplantıda, İzmirin önemli gündem maddelerinin başında gelen deprem konusunda, tüm kesimlere iş birliği içerisinde çalışma çağrısında bulundu. Kentte 2020 yılında büyük bir deprem yaşandığını ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini anımsatan Vali Köşger, İzmirin Türkiyedeki metropoller arasında deprem riski en yüksek şehirlerden biri olduğunu söyledi. Medyanın İstanbuldaki deprem tehlikesini sürekli gündemde tuttuğunu dile getiren Vali Köşger, İstanbulda dahi tehlike bizden daha büyük değil. İzmirde akademisyenlerimizle, işin uzmanlarıyla ve bu konuda araştırmaları olan kesimlerle konuşuyoruz. Canlı fay sayısı kaç olursa olsun merkezinde canlı fay hatları bulunan başka bir metropol yok. Altında canlı fay hatları bulunan bir şehirde yaşıyoruz" dedi.

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Millet olarak kuvvetli olduğu kadar zayıf taraflarımızın da bulunduğuna işaret eden Vali Köşger, "Zayıf taraflarımızdan biri; bir iş başımıza gelmeden çok ciddiye almıyoruz. Afete maruz kalınca olayı ciddiye alıp o anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğal afetler önceden hazırlık ve çalışma yapılması, gerçekler neyse tespit edilerek ona göre önlem alınması gereken durumlardır. İzmirin canlı fay hatları nerededir, en son ne zaman hareket göstermiştir, periyodik ritmi nedir, ne kadar şiddette deprem üretebilir? Cevaplarını bilirsek yapılaşmayı, kentin gelişmesini ona göre planlar, ona göre çalışırız. Yapılması gereken esasen budur. Bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları var. Biz de AFAD olarak, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) adı altında çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

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