Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 1 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

İZMİR’de 30 Ekim 2020’de Sisam Adası ile Kuşadası Körfezi arasındaki bölgede meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bu bölgedeki deprem tehlikesini ortaya koymak ve fay hatlarını incelemek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi (MAM) İzmir’den sefere çıktı.



Ege Denizi’nde, denize uzanan diğer fayların da yaratabileceği deprem tehlikesinin ortaya koymak ve Kuşadası Körfez faylarını incelemek için ekip kuruldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)’ın oluşturduğu ’Türkiye Deprem Platformu’, çalışmalarına TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nin 1’inci Deniz Araştırma Seferi’yle İzmir’den başladı. Hem ulusal hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle yapılacak ilk Milli Deniz Araştırma Projesi için İzmir pilot bölgesi oldu. TÜBİTAK MAM Gemisi için İzmir Alsancak Limanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. MAM Gemisi’ni İzmir Alsancak Limanı’ndan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal uğurladı. Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısına sahip TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün 24 saat boyunca kesintisiz görev yapacak. 1’inci deniz araştırma seferinde çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı ayağında ise 11 araştırmacı ve 12 gemi mürettebatı yer alacak.