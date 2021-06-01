Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 1 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 1 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:55:25 39.9913 40.1403 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
07:44:14 36.4098 27.1902 8.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:34:34 37.8690 26.7913 9.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:09:54 37.9602 26.9270 8.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:55:35 37.8282 27.2372 7.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN)
05:26:50 39.6988 25.6320 13.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
05:17:11 36.3397 27.0702 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:15:23 36.1808 27.0292 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:05:50 39.0055 26.0430 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:40:17 36.3548 27.1853 5.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:12:35 36.4457 27.2160 8.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:05:24 40.7010 29.2265 10.8 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
03:51:23 40.6963 27.4292 5.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:40:15 40.7082 27.4355 10.8 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:26:47 36.4693 27.2620 11.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:22:28 36.4923 27.2950 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:59:28 38.3212 38.6400 1.8 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)
02:46:30 36.3888 27.0840 9.9 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:34:28 38.4553 25.7238 10.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
01:57:21 36.4718 27.1082 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:29:18 36.4782 27.2010 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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