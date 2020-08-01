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Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 08:24,

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 1 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Ağustos 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:19:21 38.2138 27.0435 4.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR)
06:45:46 39.0197 28.0455 7.9 -.- 1.8 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
06:43:37 34.3153 25.8747 5.0 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:52:38 38.9960 28.0250 10.6 -.- 3.0 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
03:48:46 39.8882 29.8313 11.0 -.- 1.2 -.- AKSUTEKKE-BOZUYUK (BILECIK)
02:25:25 38.4860 25.6222 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:57:26 38.7327 38.0788 7.8 -.- 1.5 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
01:14:34 41.4160 40.0972 5.5 -.- 2.4 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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