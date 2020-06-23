Son dakika deprem haberlerini AFAD ve Kandilli paylaştı: Çankırı ve Ankara'da deprem mi oldu?
Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Gelen son dakika haberine saat 08.54 sıralarında merkez üssü Çankırı Çerkes olan bir deprem meydana geldi. Başta Başkent Ankara olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem, sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte Çankırı depreminin ayrıntıları ve son depremler verileri...
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Son depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, 23 Haziran tarihli deprem verilerini takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin Ankara ve çevre bölgelerden de hissedildiği belirtildi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN