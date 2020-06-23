Son dakika deprem haberlerini AFAD ve Kandilli paylaştı: Çankırı ve Ankara'da deprem mi oldu?

Son depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, 23 Haziran tarihli deprem verilerini takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Depremin Ankara ve çevre bölgelerden de hissedildiği belirtildi.