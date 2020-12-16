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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 07:36 | 

Son dakika deprem haberleri... Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın günlük verilerine göre, gün boyu yaşanan artçılar gece boyu da devam etti. Yaşanan sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Aralık tarihli son depremlerin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgiler…

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Ekim ayının son günlerinde İzmir depremiyle sarsılan Ege Bölgesi’nden yeni deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Ege Bölgesi’nin yanı sıra diğer bölgelerde de artçılar yaşanıyor.

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Kandilli Rasathanesi’nin 16 Aralık tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Denizi, Diyarbakır, Muğla, Akdeniz, Erzurum, İzmir ve Bursa’da şiddeti 1.4 ila 3.2 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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