Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu, Bingöl'de deprem mi oldu?

Deprem listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, Kandilli ve AFAD’dan yayınlanan son depremler verilerini takip ediyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…



Günün en hissedilir depremi Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.