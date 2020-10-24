Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu, Bingöl'de deprem mi oldu?
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Sarsıntıyı hisseden pek çok kişi, 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremlerin verilerini resmi adresi üzerinden paylaştı. İşte 25 Ekim tarihli son depremler verileri...
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Deprem listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, Kandilli ve AFAD’dan yayınlanan son depremler verilerini takip ediyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Günün en hissedilir depremi Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi 25 Ekim tarihli son depremler verilerine göre; bugün Bingöl'ün yanı sıra Akdeniz, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da büyüklü küçüklü depremler yaşandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.