Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Türkiye’yi sarsan İzmir depremi ardından başta Ege Denizi olmak üzere çeşitli bölgelerde yeni sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD gün boyu meydana gelen depremlerin merkez üssü ve saatini resmi adresi üzerinden paylaşıyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri…
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Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki İzmir deprem sonrası bölgede artçı depremler yaşanıyor. Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, “son depremler” verilerini takip ederek bilgi almaya çalışıyor.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Sisam Adası, Kuşadası Körfezi, On İki Adalar, Amasya, Aydın, Muş, Malatya, Manisa, Muş, Van’da artçı sarsıntılar meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.
Ege denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yürütülen arama-kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerine AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, STK'lar ve belediyelerden 8 bin 349 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1206 araç katıldı.
Depremden etkilenen vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 827, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı'na 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadı'na 159, Seferihisar ilçesi Sığacık Bölgesi'ne 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 171, Eceler Parkı'na130, Smirnia Meydanı'na 300, Bayraklı Paten Parkı'na 110, 75. Yıl Parkı'na 50, Tepekule Mahallesi'ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere İzmir genelinde 2 bin 821 çadır kuruldu. Boş kurulu bin çadır ise rezerve için tutuluyor.
Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 1021 ısıtıcı dağıtıldı.
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Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 426 bin 785 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandı. Ayrıca 103 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 166 bin 575 ikram malzemesi ve 142 bin 199 adet su dağıtıldı.
Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürülmeye devam ediyor. Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katıldı.4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi Aracı da bölgeye sevk edildi. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD başkanlığı tarafından 13 milyon lira, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon lira, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon liralık kaynak aktarıldı.
Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin eşya yardımı yapılacak. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira bu durumda olan kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak.
Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, valilik tarafından yardım yapılacak.