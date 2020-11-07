Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 426 bin 785 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandı. Ayrıca 103 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 166 bin 575 ikram malzemesi ve 142 bin 199 adet su dağıtıldı.



Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürülmeye devam ediyor. Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katıldı.4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi Aracı da bölgeye sevk edildi. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD başkanlığı tarafından 13 milyon lira, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon lira, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon liralık kaynak aktarıldı.



Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin eşya yardımı yapılacak. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira bu durumda olan kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak.



Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, valilik tarafından yardım yapılacak.