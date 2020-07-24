Son dakika deprem haberleri… Nerede deprem oldu?

Haftanın son gününde sosyal medyanın ana gündem konularından biri de deprem oldu. Eskişehir'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. İşte 25 Temmuz tarihli son depremler...