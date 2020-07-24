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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 07:07,

Son dakika deprem haberleri… Nerede deprem oldu?

Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Yeni günün ilk ışıklarında en hissedilir deprem haberi İç Anadolu Bölgesi’nden geldi. Merkez üssü Eskişehir Tepebaşı olan deprem ardından sosyal medyada pek çok kişi ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara yanıt aradı. İşte AFAD ile Kandilli’nin son depremler verileri ve Eskişehir depreminin ayrıntıları…

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Haftanın son gününde sosyal medyanın ana gündem konularından biri de deprem oldu. Eskişehir'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. İşte 25 Temmuz tarihli son depremler...

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden son depremler verilerini anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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