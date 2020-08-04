Son depremler: Malatya ve Diyarbakır'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 4 Ağustos’ta Malatya’dan son dakika deprem haberi geldi. Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte Malatya depremi ile ilgili son gelişmeler…
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