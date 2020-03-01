Son dakika deprem haberleri… Kandilli ve AFAD son depremler
Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Merkez üssü değişen depremlerin çevre illerde de hissedilmesi ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler verileri…
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Son depremler ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği illerde yaşanan sarsıntılar ardından son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberlerini resmi sayfası üzerinden paylaşarak vatandaşları sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve saati konusunda bilgilendiriyor.
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EGE'DE DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son günlerin en şiddetli deprem haberi Ege'den geldi. Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında saat 07:32'de deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 20.43 km altında gerçekleşti.
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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Bir diğer artçı deprem ise Doğu Anadolu'da yaşandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.