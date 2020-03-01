Son dakika deprem haberleri… Kandilli ve AFAD son depremler

Son depremler ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği illerde yaşanan sarsıntılar ardından son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberlerini resmi sayfası üzerinden paylaşarak vatandaşları sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve saati konusunda bilgilendiriyor.