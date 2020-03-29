Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD: Deprem mi oldu?

Türkiye hafta sonuna da deprem haberiyle uyandı. Ege Bölgesi'nden gelen deprem haberi ardından son depremlere yönelik araştırmalar artış gösterdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yapılan duyurulara göre son 24 saatte bir çok ilimizde düşük ölçekli depremler meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 29 Mart tarihli son depremler verileri...