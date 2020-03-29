Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD: Deprem mi oldu?
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen son dakika deprem haberleri ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listesine çevriliyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi sayfalarından anlık olarak paylaşan Kandilli Rasathanesi ve AFAD, vatandaşların 'deprem mi, oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt veriyor. İşte 29 Mart tarihli son depremler...
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1
Türkiye hafta sonuna da deprem haberiyle uyandı. Ege Bölgesi'nden gelen deprem haberi ardından son depremlere yönelik araştırmalar artış gösterdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yapılan duyurulara göre son 24 saatte bir çok ilimizde düşük ölçekli depremler meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 29 Mart tarihli son depremler verileri...
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Göçeahmet Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 08.56’da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, Akhisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
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MALATYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.