MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haberleri! Kandilli Son depremler listesi 14 Mayıs
GeriGündem Son dakika deprem haberleri! Kandilli Son depremler listesi 14 Mayıs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 12:52,

Son dakika deprem haberleri! Kandilli Son depremler listesi 14 Mayıs

Son depremler 14 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
12:28:31 37.1295 27.8935 0.0 -.- 1.1 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)
12:07:10 37.2147 28.1995 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA)
11:44:49 36.2470 33.7198 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
10:51:49 37.3548 37.3150 11.2 -.- 1.5 -.- KARAGOL-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
10:27:51 34.4690 25.6518 22.9 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
10:16:38 35.7793 28.2117 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
10:08:23 35.2977 27.6075 1.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
10:02:03 37.2118 28.5048 17.7 -.- 1.3 -.- OZLUCE-(MUGLA)
09:55:27 37.2008 38.6357 0.0 -.- 2.3 -.- BUYUKALANLI-(SANLIURFA)
09:23:44 36.9702 27.7258 4.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:35:30 38.4700 25.7892 5.8 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
08:29:44 36.7477 28.0930 65.5 -.- 2.4 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
07:52:19 40.4385 26.2420 9.8 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
06:59:04 38.5132 44.2450 5.0 -.- 2.8 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN)
06:18:59 37.5988 25.8037 3.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
05:17:48 39.5915 26.0840 7.4 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
04:58:39 36.4142 28.6988 17.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
04:50:41 36.9902 28.5250 4.9 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
04:39:29 36.9813 28.5438 11.8 -.- 0.8 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:23:57 38.7262 43.0222 22.3 -.- 1.8 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
04:17:23 40.8083 25.5823 7.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
03:52:23 34.5528 27.9055 25.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
02:03:23 37.9937 26.8985 2.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:31:25 40.3482 26.2168 21.2 -.- 1.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
00:34:44 38.2848 38.7578 5.4 -.- 3.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
00:23:53 38.4130 39.1833 5.0 -.- 1.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)


KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

Güney Avustralya eyaletinin kuzeyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Geoscience Avustralya'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Avustralya eyaletinin Burra ve Clare kasabaları arasında yerin 3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Yerel saatle 15.23'te kaydedilen depremin, Adelaide Hills ve Yorke Yarımadası'na kadar geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.Herhangi bir hasar bildirimi yapılmayan depremin, son 10 yılda eyalette meydana gelen en büyük deprem olduğu belirtildi.
Avustralya'nın Newcastle kentinde 1989'da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin yaralandığı 5,6 büyüklüğündeki deprem ülke tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak biliniyor.

3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi