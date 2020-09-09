Son dakika deprem haberleri: Gece yarısı Marmara'da deprem... İstanbul'da deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberi bu kez Marmara Bölgesi'nden geldi. Gece yarısı meydana gelen deprem İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. Yaşanan sarsıntısı ardından sosyal medyada 'Marmara'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' soruları gündeme geldi. İşte son depremler listesi ve Marmara depreminin ayrıntıları...
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem istanbul'da da hissedildi. Diğer yandan salı günü Malatya'da da deprem meydana gelmişti. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.Yapılan açıklama ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte son depremler verileri...
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM
Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi. Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi.
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 Eylül Salı günü saat 18.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Y Kandilli Rasathanesi 9 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Kütahtya, Tekirdağ, Malatya, Çanakalle'de artçı sarsıntılar meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.