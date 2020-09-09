Son dakika deprem haberleri: Gece yarısı Marmara'da deprem... İstanbul'da deprem mi oldu?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem istanbul'da da hissedildi. Diğer yandan salı günü Malatya'da da deprem meydana gelmişti. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.Yapılan açıklama ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte son depremler verileri...



MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM



Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi. Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi.